"데이터센터 허용하면 가구당 1300만원"…주민들 건립 반대 이유

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] "우리 삶을 위협하는 데이터센터 건립을 반대한다."

미국의 한 개발업체가 데이터센터 건설을 추진하면서 총 4500만 달러(약 611억원)의 보상안을 제시했지만 상당수 주민은 건립에 반대하는 것으로 전해졌다.

월스트리트저널과 뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 펜실베이니아주 헤이즐 타운십에서 데이터센터 개발 사업을 추진 중인 노스포인트 디벨롭먼트(NorthPoint Development)는 최근 지역 주민들에게 파격적인 지원책을 제시했다.

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개발사는 약 4500가구를 대상으로 데이터센터 사업이 실제 추진될 경우 각 가구에 1만 달러(약 1300만원)를 지급하겠다고 제안했다. 전체 금액은 4500만 달러에 달한다.

다만 이 돈은 당장 지급되는 것은 아니다. 노스포인트가 추진하는 첫 번째 데이터센터 건물이 사용승인을 받는 것을 조건으로 지급될 예정이다. 개발사가 공개한 사업 자료에 따르면 첫 번째 데이터센터 건물의 사용승인은 2027년 말쯤 이뤄질 것으로 예상된다.

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이번 제안은 펜실베이니아주 헤이즐 타운십의 포코노산맥 인근 약 130만㎡(약 39만 3000평) 부지에 대규모 데이터센터 단지를 조성하려는 사업의 일부다. 축구장 180개 이상의 해당 면적에는 모두 15개의 데이터센터 건물이 조성될 예정이다.

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지역 주민들의 반응은 예상보다 냉담했다.

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일부 주민은 1만 달러가 적지 않은 돈이라는 점을 인정하면서도 데이터센터가 들어설 경우 발생할 수 있는 소음과 빛 공해, 주택 가격 하락 등을 우려하고 있다.

한 주민은 "데이터센터 건설로 집값 하락이 뻔한데 1만 달러로 이를 보상할 수 있겠느냐?"고 강조했다.

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개발사 측은 주민들의 반발을 누그러뜨리기 위해 현금 지급 외에도 대규모 지역사회 지원책을 내놓았다.

노스포인트가 공개한 현재의 사업 계획에는 4500만 달러 규모의 주민지원기금 외에도 1500만 달러의 지역사회 지원기금과 향후 15년간 1억2000만 달러(약 1600억원)를 투입하는 장기 지원책이 포함돼 있다. 개발사는 15년 동안 매년 700만 달러씩 지역사회에 지원하는 방안이라고 설명했다.

데이터센터에 대한 지역사회의 반발은 헤이즐 타운십에만 나타나는 현상은 아니다. 미국에서는 인공지능 서비스 확대와 함께 데이터센터 건설이 빠르게 늘면서 전력과 물 사용, 소음, 토지 이용 등을 둘러싼 갈등이 곳곳에서 발생하고 있다.

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갤럽이 2026년 실시한 조사에서도 미국인 10명 중 7명가량이 자신이 사는 지역에 데이터센터가 들어서는 것에 반대한다고 답했다. 조사에서는 데이터센터가 들어서는 것보다 원자력발전소가 들어서는 것을 선호하는 응답자가 더 많게 나타나기도 했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com