롯데리아, 버거 ‘햄리앙’ VS 디저트 ‘떼리앙’ ‘간판대결’ 프로모션 진행

제공=롯데GRS

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롯데GRS가 운영하는 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아가 버거와 디저트 대표 캐릭터의 대결을 콘셉트로 한 '롯데리아 간판대결' 프로모션을 다음달 16일까지 진행한다.

이번 프로모션은 버거 캐릭터 '햄리앙'과 디저트 캐릭터 '떼리앙'이 롯데리아의 대표 자리를 두고 경쟁하는 스토리로 구성했다.

'햄리앙'은 롯데리아 전체 매출의 80%를 책임지는 '절대 권력자'로, 떼리앙은 47년간 사이드 메뉴의 설움을 딛고 서열을 뒤집으려는 귀여운 '반란군'으로 표현했다.

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두 캐릭터가 롯데리아 간판 위에서 벌이는 유쾌한 대결을 담은 공식 SNS를 통해 공개되는 영상에는 유명 성우 강수진, 김승준이 참여해, 두 성우가 영상 내내 진지한 목소리로 "떼떼!"를 외치는 반전 연출로 재미를 더했다.

고객 참여 이벤트로 롯데잇츠 앱에서 3천 원 이상 배달 또는 픽업 주문 후 응원할 팀을 선택하면 스탬프를 적립할 수 있으며, 6개 스탬프 완성 시 경품에 응모할 수 있다.

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반복 참여도 가능하며, 미션 메뉴인 '리아 불고기 세트'를 주문하면 스탬프 3장을 받을 수 있어 보다 빠르게 완성할 수 있다.

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경품으로 버거팀은 순금 골드바 5돈, 디저트팀은 올리브영, 세븐일레븐, 배달의민족 5만 원 상품권 2매 등을 추첨을 통해 제공한다.

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오는 10월 30일까지 롯데리아 서울대입구역점과 성신여대점에서 햄리앙과 떼리앙의 대결 모습을 형상화한 조형물을 만나볼 수 있으며, 관련 영상은 롯데리아 공식 인스타그램과 유튜브에서 확인할 수 있다.

롯데GRS 관계자는 "버거와 디저트의 매력을 보다 유쾌하고 친근하게 전달하기 위해 이번 프로모션을 기획했다"며 "귀여운 두 캐릭터의 서사를 즐기며 내가 응원하는 팀에 투표하고, 푸짐한 경품의 행운까지 함께 누려보시길 바란다"고 말했다.