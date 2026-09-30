"수술 전 표시까지 했는데"…암 환자, 엉뚱한 다리 절단돼 결국 두 다리 잃었다

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 여성이 암 때문에 오른쪽 다리를 절단하는 수술을 받던 중 의료진이 반대쪽인 왼쪽 다리를 먼저 절단했다며 병원을 상대로 소송을 제기했다. 이후 암이 있던 오른쪽 다리까지 절단하면서 결국 두 다리를 모두 잃게 됐다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 오하이오주 워싱턴 카운티에 사는 샤론 잭스는 지난해 9월 마리에타에 있는 한 병원에서 오른쪽 다리의 무릎 아래를 절단하는 수술을 받을 예정이었다. 오른쪽 다리는 암의 영향을 받고 있었던 것으로 알려졌다.

하지만 수술 과정에서 의료진은 수술해야 할 오른쪽 다리가 아닌 건강한 왼쪽 다리를 절단했다.

Advertisement

잭스의 변호사는 의료기록을 검토한 결과 수술에 앞서 의사가 절단해야 할 오른쪽 다리에 정확하게 표시했던 것으로 확인됐다고 주장했다. 그런데 수술이 끝난 뒤에도 그 표시가 오른쪽 다리에 그대로 남아 있었다는 것이다.

즉 수술 전에 올바른 다리에 표시가 돼 있었음에도 의료진이 반대쪽 다리를 절단했다는 것이 잭스 측의 주장이다.

Advertisement

더욱 논란이 된 것은 수술 전 환자와 수술 부위 등을 확인하는 절차가 있었다는 점이다. 소송장에 따르면 의료진은 수술 전 두 차례 이른바 '타임아웃(time-out)' 절차를 진행했다.

Advertisement

수술실에서 타임아웃은 환자의 신원과 예정된 수술, 수술 부위 등을 최종적으로 확인하기 위한 절차로 잘못된 환자나 신체 부위를 수술하는 사고를 예방하기 위한 안전장치다.

Advertisement

하지만 잭스 측은 이러한 확인 절차가 두 차례 진행됐음에도 의료진이 잘못된 다리를 수술하고 있다는 사실을 발견하지 못했다고 주장했다.

또한 수술 준비 과정에서 여러 번 확인할 기회가 있었지만 이를 놓쳤다는 게 잭스 측의 주장이다.

Advertisement

결국 잭스는 예정하지 않았던 왼쪽 다리를 먼저 절단하는 수술을 받았고, 이후 당초 수술 대상이었던 오른쪽 다리도 절단해야 했다.

변호사는 이로 인해 의뢰인이 신체적·정신적 고통은 물론 경제적 위기까지 겪고 있다면서, 병원 측은 이에 합당한 보상을 해야 한다고 강조했다. 병원 측도 사건 자체가 발생했다는 사실을 인정했다. 병원 측은 자체 조사 결과 해당 사건이 예방할 수 있었던 사고였으며, 통상적으로 시행해야 할 수술실 절차가 지켜지지 않았다고 해명했다. 또 사건에 관여한 의료진 등 직원들에게 책임을 물었으며 현재 해당 인력은 더 이상 병원에서 근무하지 않는다고 밝혔다. 다만 재판 결과를 지켜보겠다는 입장인 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com