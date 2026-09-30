클라우스로보틱스, 공공기관 재계약 이어져...공조 세척 사업 확대

제공=클라우스로보틱스

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실내 공기질 관리 및 특수 공조 세척 기업 클라우스로보틱스가 조달청 다수공급자계약 등록을 기반으로 공공기관 재계약 및 신규 수주를 확대하고 있다.

클라우스로보틱스는 조달청 MAS(품목코드 7611159902)에 등록된 기업으로, 공공기관 담당자는 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 별도의 입찰 절차 없이 서비스를 선택할 수 있다.

현재 코스콤, 송파구청, 진천선수촌, 유성구청, 영광군청, KAIST, 한국도로공사, 해병대 등 다수 공공기관이 서비스를 재이용하고 있으며, 신규 공공기관의 문의도 이어지고 있다.

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가격 경쟁력도 강화해, 이번 단가 조정을 통해 1WAY, 2WAY 제품은 30%, 4WAY 제품은 33% 가격을 인하했다.

클라우스로보틱스 측은 "공공기관이 품질에 대한 부담 없이 서비스를 확대 이용할 수 있도록 고객 피드백을 반영해 단가를 재설계했다"고 말했다.

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민간 부문에서도 삼성전자, SK하이닉스, 주한미군, 분당서울대병원, 강북삼성병원 등 다양한 고객사를 확보하고 있다.

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특히 세척 전후 ATP 수치를 활용한 오염도 검증을 통해 서비스 효과를 데이터로 제시하고 있다는 점이 재이용 확대의 주요 요인으로 꼽힌다.

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사업 영역도 넓혀 클라우스로보틱스는 최근 전열교환기 전문기업 더블루코리아와 협력 체계를 구축하고 학교, 복지관, 공공청사 등 공공시설을 대상으로 전열교환기 세척 및 유지관리 시장 진출을 본격화하고 있다.

클라우스로보틱스 관계자는 "공공기관의 재계약은 서비스에 대한 신뢰를 보여주는 중요한 지표"라며 "에어컨 세척 분야에서 쌓은 공공시설 관리 경험을 바탕으로 전열교환기 관리까지 서비스 영역을 확대해 공공시설 실내공기질 관리의 토탈 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.