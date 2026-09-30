하나금융-소진공, 청년 소상공인 활성화 지원 맞손…상권 단위 활성화 나서

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하나금융그룹과 소상공인시장진흥공단이 청년 소상공인 개인이 아닌 상권 단위 지원에 나선다. 고물가·고환율 등으로 어려움을 겪는 청년 상권의 회복을 위해 점포별 지원에서 벗어나 여러 소상공인이 함께 사업을 기획하고 실행하는 방식츠포 지속 가능한 생태계를 만들어 나간다는 방침이다.

30일 하나금융그룹에 따르면 최근 대전 선샤인호텔에서 소상공인시장진흥공단과 '청년이 켜는 상권의 변화'를 주제로 청년 소상공인 상권 활성화 프로젝트 출범식을 개최했다. 출범식은 지난 6월 양측이 체결한 '청년 소상공인 상권 활성화 지원' 업무협약의 후속 사업이다.

하나금융과 소진공은 지난 6월 업무협약을 맺고 청년 소상공인의 성장과 지역 상권 활성화를 공동 지원한다고 밝힌 바 있다. 양측은 이후 약 3개월간 전국에서 상권 활성화 아이디어를 가진 청년 소상공인 15개 팀, 100여명의 청년 소상공인을 사업 대상자로 선정했다. 선정된 팀들은 각 지역 상권의 특성에 맞춰 공동행사와 집객 프로그램을 직접 기획하고 추진한다. 상권 환경 개선과 공동 홍보 등도 사업에 포함된다.

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하나금융과 소진공은 사업 추진에 필요한 전문가 컨설팅과 예산을 지원한다. 청년 소상공인의 사업 여건에 맞춘 금융지원도 제공할 예정이다. 하나금융은 청년 소상공인 활성화 프로젝트를 통해 개별 점포의 경쟁력 강화뿐 아니라 상권 내 소상공인 간 협업을 통해 방문객을 늘리고 지역 상권 전체의 활력을 높이는 데 초점을 맞춘다는 계획이다.

함영주 하나금융그룹 회장은 "청년 소상공인의 성장이 지역상권에 새로운 활력을 더하고 그 성과가 전국으로 이어질 수 있도록 소상공인시장진흥공단과 함께 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com