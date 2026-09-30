삼성전자, 2026 고객만족도 9관왕…TV·휴대폰, 29년 연속 1위 기록

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삼성전자가 올해 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사에서 9개 부문 1위를 차지했다. TV와 휴대폰은 29년 연속, PC는 25년 연속 1위에 올랐다.

30일 삼성전자에 따르면 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 실시한 2026년 KCSI 조사에서 TV·휴대폰·PC를 비롯해 냉장고, 김치냉장고, 에어컨, 세탁기, 건조기, 무선스틱청소기 등 9개 부문에서 1위에 올랐다.

올해 KCSI 조사는 122개 산업군, 455개 기업을 대상으로 진행됐다. KCSI 조사는 제품과 서비스에 대한 전반적인 만족도와 재구입 의향 등을 조사해 산업별 고객만족도를 평가하는 형태로 진행된다. 삼성전자는 25년 연속 조사 대상 기업 가운데 가장 많은 부문에서 1위를 차지했다.

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삼성전자는 2026 KCSI 조사 분야에서 TV와 휴대폰은 각각 29년째 1위를 지켰고 PC는 25년째 선두를 유지했다. 냉장고와 세탁기는 17년, 김치냉장고는 16년, 에어컨은 14년 연속 1위에 올랐다. 무선스틱청소기와 건조기는 각각 6년과 5년 연속 1위를 기록했다.

삼성전자는 최근 주요 제품군에 인공지능(AI) 기능을 적극적으로 접목하며 소비자 편의성을 확대하고 있다. TV에는 콘텐츠와 사용자의 질문을 분석해 맞춤형 정보를 제공하는 '비전 AI 컴패니언'을 적용했다. 마이크로 RGB와 네오 QLED, OLED, 미니 LED 등 프리미엄 TV 제품군도 넓혔다. 스마트폰에서는 갤럭시 S26 시리즈와 폴더블폰인 갤럭시 Z 폴드·플립 시리즈를 중심으로 AI 기능을 강화했다. 사용자의 일상과 관심사를 바탕으로 정보를 제공하는 '나우 브리프'와 사용자의 상황을 파악해 일정 등록이나 장소 저장 등을 안내하는 '나우 넛지' 등이 대표적인 기능이다.PC 부문에서는 스마트폰과 태블릿·PC를 연결하는 '갤럭시 에코시스템'을 적용했다.

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생활가전에서도 AI 기반 기능을 확대했다. 비스포크 AI 패밀리허브 키친핏 맥스는 카메라 기반 AI 비전 기술로 식재료를 인식하고 맞춤형 레시피를 제안한다. 비스포크 AI 세탁기와 건조기는 세탁물의 종류와 무게, 오염도 등을 분석해 세탁과 건조 과정을 자동으로 조정한다. 에어컨에는 사용자의 위치와 활동량을 감지해 냉방 환경을 조절하는 'AI·모션 바람' 기능을 적용했다. 비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스에는 사용 패턴에 따라 온도 상승 폭을 줄이는 'AI 정온' 기능 등을 탑재했다.

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조명호 삼성전자 VD사업부 부사장은 "오랜 시간 축적해 온 제품 기술력과 고객 만족을 위한 노력이 결실을 맺은 결과"라며 "차별화된 AI 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 편리하게 만드는 제품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com