차인 여성 집에 100여 차례 침입, 속옷 훔치고 몰카 설치한 30대…청소는 왜 했나?

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[스포츠조선 장종호 기자] 온라인 게임을 통해 알게 된 여성의 집에 100차례 넘게 몰래 침입해 속옷을 훔치고 몰래카메라까지 설치한 30대 일본 남성이 법정에 섰다.

도쿄리포터 등 일본 매체들에 따르면 33세 남성 A는 주거침입과 절도, 피해 여성에 대한 성적 착취 및 촬영 등의 혐의로 기소돼 지난 24일 도쿄지방법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받았다.

A와 피해 여성은 2022년 12월 온라인 게임을 통해 처음 알게 됐다. 이후 A는 피해 여성의 집에 머물 정도로 가까워졌지만, 연인 관계를 제안했다가 거절당했다. 여성은 A의 경제적 상황 등을 이유로 교제를 거절한 것으로 알려졌다.

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이후 여성이 A의 연락을 차단했지만, A는 집에 몰래 드나들 방법을 찾았다.

검찰에 따르면 A는 여성의 집 열쇠를 복제한 것으로 조사됐다. 이후 피해 여성이 집을 비운 시간대를 노려 반복적으로 집 안에 들어갔다.

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A는 2023년부터 올해까지 100차례 넘게 피해 여성의 집에 침입한 것으로 파악됐다. 집 안에 들어가면 최대 2시간가량 머물면서 피해 여성의 음식을 먹거나 개인 물품과 서류 등을 뒤졌으며, 침실에서 부적절한 행동을 하기도 했다고 검찰은 밝혔다.

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그는 피해 여성의 속옷을 훔치는가 하면 유효기간이 지난 운전면허증 3장도 가져갔다. 법정에서 A는 피해 여성의 얼굴이 시간이 지나면서 어떻게 변하는지 보고 싶었다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

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범행은 여기서 그치지 않았다.

A는 올해 3월 피해 여성의 거실에 USB로 위장한 소형 카메라를 설치했다. 카메라는 피해 여성이 집에서 생활하는 모습을 몰래 촬영할 수 있도록 설치됐으며, A는 이후 집에 다시 침입해 메모리카드를 교체한 것으로 조사됐다.

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그는 훔친 속옷을 새것으로 바꿔놓기도 한 것으로 전해졌다. 범행 사실이 발견되는 것을 늦추려는 의도였다는 게 검찰의 판단이다.

하지만 A는 법정에서 자신의 행동을 일종의 '도움'이라고 주장했다. 그는 "그녀에게 도움이 되고 싶다는 마음이 있었다"며 집 안을 청소하거나 냉장고에 에너지 음료를 채워놓기도 했다고 말했다.

범행은 피해 여성이 집 안에 설치된 수상한 USB 충전기를 발견하면서 드러났다. 피해 여성은 충전기를 자세히 살펴보다가 내부에 숨겨진 카메라 렌즈와 메모리카드를 발견했고 경찰에 신고했다.

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경찰은 A가 여성의 집에 다시 올 것이라고 확신했고, 잠복 끝에 체포할 수 있었다.

법정에서 피해 여성은 "소름이 끼쳤고, 그가 내 삶의 모든 것을 파악하려 했다는 사실이 무섭다"며 엄벌을 요구했다.

A는 최후진술에서 피해 여성과 접촉해서는 안 된다는 사실을 알고 있다면서도 사과할 방법이 있다면 진심으로 사과하고 싶다고 말했다.

도쿄지방법원은 A에게 징역 2년 6개월을 선고했지만 4년간 형의 집행을 유예했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com