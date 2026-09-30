'2026 우리금융 다함께 페스타' 10월 진행…8개 계열사 참여 특판·경품 이벤트 등 진행

◇'2026 우리금융 다함께 페스타' 사진제공=우리금융그룹

Advertisement

Advertisement

우리금융그룹 계열사들이 참여하는 '2026 우리금융 다함께 페스타(이하 우다페)'가 10월 1~31일 우리WON뱅킹 앱에서 진행된다.

지난해에 이어 진행되는 올해 '우다페'는 우리은행·동양생명·ABL생명·우리카드·우리금융캐피탈·우리투자증권·우리금융저축은행·우리자산운용 등 8개 계열사가 참여해 16개 대표 상품과 서비스를 선보인다.

앞서 지난 14~30일 진행된 사전알림 신청 이벤트에 지난해보다 2배 이상 늘어난 약 50만 명의 고객이 참여했다.

Advertisement

행사 기간에 우리WON뱅킹 앱에서 해당 상품에 가입하면 추첨을 통해 다양한 경품을 받을 수 있다.

우리금융 각 계열사도 '우다페'를 맞아 다채로운 상품과 이벤트를 준비했다.

Advertisement

우리은행은 최고 연 9%를 제공하는 12개월 만기 자유적금 '우리금융 다함께 적금2'를 선보인다. 주택청약종합저축, 청년주택드림청약통장 등 신규 가입 시 사용할 수 있는 금융쿠폰 2만원도 제공한다. 우리WON모바일은 급여이체 등 금융거래 조건을 충족하면 'WON셀럽 요금제'를 비롯한 15종의 알뜰폰 요금제를 최대 1년간 무료로 이용할 수 있는 가입 이벤트도 진행한다.

Advertisement

우리투자증권은 주식종합계좌를 새로 개설하는 고객에게 3만원 상당의 ETF를 100% 지급하고 매주 10명에게 삼성전자 주식(1주) 증정 추첨 기회도 제공한다. 아틀레티코 마드리드 경기 VIP석 관람권(항공·숙박 포함) 및 선수단 하이파이브 등 현지 체험 기회를 제공하는 '스페인 프로축구 라리가(LALIGA) VIP 직관 원정대' 모집 이벤트도 추첨을 통해 진행한다.

Advertisement

동양생명과 ABL생명은 1회 보험료 납입 만으로 1년간 보장받는 미니보험 4종(독감·상해·질병 등)을 선보인다. 보험료는 평균 3000원에서 1만원 수준으로 보장분석 및 상담 신청 고객 전원에게 5000원 상당의 리워드도 제공한다.

우리카드는 최근 6개월간 카드 이용 실적이 없는 고객이 신용 또는 체크카드를 신규 발급해 이용하면 각각 3만원 청구할인과 5000원 캐시백 혜택을 제공한다. 5대 온라인몰 최대 1만원 캐시백, WON 트래블 항공·최대 3만원 할인쿠폰을 제공하는 이벤트도 준비했다. 우리금융캐피탈은 자동차 리스·장기렌터카 출고 고객에게 100만원 상당의 경품(아이패드 11세대, 상품권 또는 충전권(30만원)을 제공하고 우리금융저축은행은 연 7% 금리에 월 최대 50만원까지 납입이 가능한 7개월 만기 'TOK7 적금'을 선보인다. 우리자산운용은 '우다페'와 연계한 자체 이벤트를 진행한다. WON ETF 3종, 펀드 3종을 매수하고 이벤트에 응모하면, 매수 금액에 따라 추첨을 통해 다양한 경품을 제공할 예정이다.

Advertisement

우리금융그룹 관계자는 "지난해에 이어 두 번째로 열리는 '우다페'가 다양한 상품과 풍성해진 사은품 혜택으로 돌아왔다"며, "우리금융 계열사의 다양한 상품을 한자리에서 경험하고 혜택도 누릴 수 있는 만큼 '우다페'에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com