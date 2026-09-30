소노인터내셔널, 반려견과 함께하는 '웰니스 클래스' 운영

Advertisement

Advertisement

소노인터내셔널이 반려견과 보호자가 함께 참여하는 '시그니처 웰니스 클래스'를 운영한다고 30일 밝혔다.

소노인터내셔널에 따르면 시그니처 웰니스 클래스는 반려견과 보호자가 함께 명상하며 휴식할 수 있도록 구성된 게 특징이다. 대표적인 프로그램으로는 소리와 울림을 활용하는 '싱잉볼 사운드 명상'이 있다. 싱잉볼에서 발생하는 소리를 들으며 호흡과 이완에 집중하는 방식으로, 보호자와 반려견이 함께 편안한 시간을 보낼 수 있도록 돕는다.

시그니처 웰니크 클래스는 10월 3일과 11월 14일 소노펫 비발디파크 플레이그라운드에서 진행된다. 싱잉볼 사운드 명상 전문가 김연희 강사가 진행하며, 하루 세 차례 오전 11시, 오후 3시, 오후 4시에 각각 클래스가 운영된다. 참가 대상은 보호자 1명과 반려견 1마리로 구성된 팀이다. 참가비는 팀당 1만원이며, 참가자에게는 특별 기프트 세트가 제공된다. 사전 예약은 소노호텔앤리조트 홈페이지 이벤트 및 예약 페이지에서 가능하며, 잔여석에 한해 현장 접수도 받는다.

Advertisement

소노인터내셔널 관계자는 "반려견과 보호자가 함께 쉼을 경험하고 정서적으로 교감할 수 있도록 소리를 기반으로 한 힐링 프로그램을 마련했다"며 "반려가정의 삶의 질을 높이는 웰니스 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com