'B tv 핫딜', 10개월 만에 누적 판매액 100억 돌파

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SK브로드밴드가 유료방송 업계 최초로 선보인 TV 기반 숏폼 커머스 서비스 'B tv 핫딜'이 론칭 10개월 만에 누적 판매액 100억 원을 돌파했다.

30일 SK브로드밴드에 따르면 지난해 11월 서비스를 시작한 'B tv 핫딜'은 올해 6월 누적 판매액 50억원을 넘었고, 이후 약 3개월 만인 9월 누적 판매액 100억 원을 달성했다.

'B tv 핫딜'은 B tv 채널 41번에서 다양한 홈쇼핑 초특가 상품을 1분 내외의 짧은 숏폼 영상으로 소개하는 TV 커머스 서비스다. 고객은 리모컨으로 원하는 상품을 탐색하고 스마트폰으로 상품 링크를 받아 구매할 수 있으며, 기존 TV 홈쇼핑과 마찬가지로 전화 주문도 가능하다. 모바일 쇼핑에 익숙하지 않은 시니어 고객도 익숙한 TV와 리모컨으로 손쉽게 이용할 수 있어 세대를 초월해 새로운 TV 쇼핑 경험을 제공한 게 성장세를 이끌었다는 게 SK브로드밴드의 분석이다.

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특히 'B tv 핫딜'은 초특가 상품을 선보이면서도 모든 상품을 무료로 배송한다. 기존 TV 홈쇼핑에서는 대용량 상품 중심으로 정해진 방송 시간에만 구매할 수 있지만, 'B tv 핫딜'은 생필품을 비롯한 다양한 상품을 고객이 언제든 TV에서 직접 탐색하고 구매할 수 있다. 론칭 초기 5개 홈쇼핑사로 시작한 'B tv 핫딜'은 이제 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑, GS SHOP 등 TV 홈쇼핑 6개사와 SK스토아, KT알파쇼핑, 쇼핑엔티, W쇼핑, 신세계쇼핑 등 데이터홈쇼핑 5개사까지 총 11개 홈쇼핑사가 참여 중이다.

SK브로드밴드는 'B tv 핫딜'의 서비스 범위를 B tv 케이블까지 확대할 계획이다. 현재 IPTV인 B tv 고객을 대상으로 제공 중인 서비스를 B tv 케이블 고객까지 넓혀 더 많은 유료방송 이용자에게 새로운 TV 쇼핑 경험과 혜택을 제공 할 계획이다.

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SK브로드밴드 관계자는 당은 "B tv 핫딜의 상품 경쟁력과 서비스 커버리지를 강화해 대표적인 상생형 TV 커머스 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com