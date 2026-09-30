대상, 청정원 파스타소스 패키지 리뉴얼…토마토 소스 신제품 2종도 선보여

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대상이 청정원의 파스타소스 전 제품 패키지 디자인을 12년 만에 리뉴얼한다고 30일 밝혔다.

대상에 따르면 패키지 디자인 리뉴얼은 청정원 BI(Brand Identity)의 타원형 디자인 요소를 패키지 전반에 활용해 브랜드 헤리티지를 시각적으로 구현하는 데 초점을 맞췄다. 특히 크림, 로제 등 소스 종류에 따라 컬러를 달리해 소비자가 원하는 제품을 직관적으로 구분하고 쉽게 선택할 수 있도록 했다. 뿐만아니라 리뉴얼 패키지 디자인을 적용한 '청정원 포모도로 파스타소스', '청정원 나폴리탄 파스타소스' 등 총 2종을 새롭게 선보인다.

대상은 청정원 파스타소스 전 제품 패키지 디자인 리뉴얼과 함께 온라인몰 정원e샵에서 10월 한 달간 토마토 파스타소스 신제품 2종을 최대 46% 할인가에 구매할 수 있는 이벤트를 진행한다. 구매 후 11월 5일까지 상품평을 작성한 고객을 대상으로 20명을 추첨해 백화점 상품권도 증정할 예정이다.

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양승철 대상 C소스BO장은 "변화하는 소비 트렌드와 다양한 소비자 취향을 반영한 청정원만의 파스타소스를 지속 선보여 업계를 선도할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com