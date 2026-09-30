삼성전자, AI 포럼 2026 개최…차세대 AI 기술 적용 사례 공유

◇ 삼성전자 서초사옥에서 열린 '삼성 AI 포럼 2026' 행사장 전경. 사진제공=삼성전자

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삼성전자가 30일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에서 '삼성 AI 포럼 2026'을 열고 에이전틱 AI와 피지컬 AI 등 차세대 AI 기술과 실제 적용 사례를 공유했다. 올해로 10회를 맞은 포럼의 주제는 'The Agentic Shift: From Intelligence to Impact(에이전틱 시프트: 지능에서 임팩트로)'다.

에이전틱 AI는 사용자의 지시를 받아 결과를 생성하는 데 그치지 않고, 목표를 이해한 뒤 필요한 작업을 스스로 판단하고 실행하는 AI를 말한다. AI 기술 경쟁의 무게중심이 '얼마나 똑똑하게 답하느냐'에서 '실제 업무와 산업 현장에서 얼마나 많은 일을 수행할 수 있느냐'로 옮겨가면서 관련 기술 확보가 중요해지고 있다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장은 "에이전틱 AI는 단순한 기술 혁신을 넘어 일하는 방식과 조직 문화의 근본적인 변화를 가져올 것"이라고 말했다.

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포럼에는 국내 AI 대학원 교수와 연구원 100명, 삼성전자 AI 분야 임직원 300명 등 400여명이 참석했으며, 오픈AI와 AWS 등 글로벌 AI 기업 전문가들도 참여해 에이전틱 AI의 산업 적용과 보안·거버넌스 등을 논의했다.

오픈AI의 리처드 호 하드웨어 담당 부사장은 대규모언어모델(LLM)을 기반으로 자율적인 의사결정을 내리는 에이전틱 AI가 기업과 산업에 가져올 변화를 소개했다. AWS의 아시아·태평양 및 일본지역 AI 기술 리더 데이비드 그린은 기업 환경에서 AI 에이전트를 활용하기 위해 필요한 보안과 거버넌스 전략을 발표했다.

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삼성전자는 포럼에서 차세대 AI 기술의 적용 사례도 공유했다. DX부문은 온디바이스 AI를 기반으로 디바이스의 성능과 사용자 경험을 높이는 기술과 함께 피지컬 AI, 지속 학습 기술을 소개했다. 반도체 사업에서는 AI를 설계와 제조 현장에 직접 적용하는 사례가 공개됐다. DS부문 AX·PI센터는 반도체 업무 전반에 AI를 활용해 설계와 제조 과정의 효율을 높인 사례와 현장의 문제를 AI로 해결하는 방안을 제시했다.

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한편 삼성 AI 포럼 2026에서는 삼성전자의 글로벌 파트너사인 델 테크놀로지스와 앤트로픽도 기업용 AI 에이전트 활용과 엔터프라이즈 AI 팩토리 구축 사례를 소개했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com