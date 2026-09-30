"납치 신호 떴다" 전투기 출격…알고 보니 여객기 조종사끼리 몸싸움

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아랍에미리트(UAE)에서 이스라엘로 향하던 여객기가 비행 중 비상 신호를 보내 사우디아라비아에 긴급 착륙하는 일이 발생했다. 항공기 납치 가능성이 제기되면서 이스라엘 공군 전투기까지 긴급 출격했지만, 이후 이스라엘 당국은 조종석에서 두 조종사 사이에 물리적 충돌이 벌어진 것이 원인이라고 밝혔다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 30일(현지시각) 아랍에미리트 두바이에서 출발해 이스라엘 텔아비브 벤구리온공항으로 향하던 플라이두바이 FZ1073편이 이륙 2시간 30분 만에 사우디아라비아 북서부 타부크 공항에 비상 착륙했다.

항공기는 비행 중 일반적인 비상 신호를 보낸 데 이어 항공기 납치나 불법적인 개입 가능성을 의미하는 비상 코드까지 전송한 것으로 확인됐다. 항공기의 이상 움직임에 긴장감이 고조됐고 이스라엘 당국은 납치 가능성이 있다고 판단, 공군 전투기를 출격시켰다.

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이스라엘 총리실도 상황을 예의주시했다. 베냐민 네타냐후 총리는 안보 관계자들과 긴급 협의를 진행했고, 이후 상황이 통제되고 있으며 승객들을 귀환시키기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

그러나 항공기가 타부크에 무사히 착륙한 뒤 상황은 다른 양상으로 전개됐다.

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이스라엘 보안 당국 관계자는 항공기 납치 사건이 아니라 조종석에서 두 조종사 사이에 물리적 충돌이 발생하면서 비상 신호가 전송된 것으로 파악하고 있다고 밝혔다.

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승객들도 기내에서 이상한 상황을 경험했다고 전했다. 승객들은 현지 매체에 항공기 앞쪽에서 고성이 들렸으며, 기체가 갑자기 크게 하강했다고 말했다. 비행 추적 자료 분석 결과 항공기는 고도 약 3만 4000피트(약 10.4km)에서 1만 6000피트 안팎까지 급격하게 하강한 것으로 전했다. 항공사 측은 관계 당국과 긴밀하게 협력하고 있으며 추가로 확인되는 내용이 있으면 발표하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com