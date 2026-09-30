한화생명 이사회, '애큐온캐피탈' 경영권 인수 안건 의결…한화투자증권 유상증자 참여도

◇한화생명 63빌딩. 사진제공=한화생명

Advertisement

Advertisement

한화생명이 30일 열린 이사회에서 글로벌 사모펀드 운용사 'EQT'가 보유한 '애큐온캐피탈'의 경영권 인수 안건을 의결했다. 센트로이드PE와의 공동투자로 추진되며, 취득 후 한화생명의 지분율은 50.54%, 취득금액은 4400억원이다.

한화생명은 '애큐온캐피탈'과 자회사인 '애큐온저축은행'을 함께 확보하게 된다. 기존 보험업과 증권, 자산운용업에 여신전문금융업을 더한 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 갖추게 되면서 종합금융그룹 체제 구축에도 속도를 낼 전망이다.

2006년 설립된 애큐온캐피탈은 2026년 상반기 기준 총자산 4조 6000억 원 규모의 중형 캐피탈사다. 금융지주나 대기업에 속하지 않은 독립계 회사로, 기업금융·투자금융·물적금융 부문에 특화돼 있다. 한화생명은 애큐온캐피탈이 보유한 기업금융 및 물적금융 역량을 그룹 내 사업과 연계해 추가 성장 동력을 확보할 계획이다.

Advertisement

애큐온캐피탈의 자회사인 애큐온저축은행은 1972년 설립된 총자산 5조 1000억 원 규모의 업계 5위권 대형 저축은행이다. 올해 6월 기준 서울과 부산을 중심으로 3개의 금융센터와 약 380여명의 직원이 있다.

한화생명은 기존 자회사인 한화저축은행과 애큐온저축은행의 역량을 결합해 총자산 약 6조 5000억 원 규모의 저축은행 그룹을 구축하고, 업계 4위로 올라선다는 계획이다. 영업망 역시 기존 인천·경기에서 서울과 부산·울산·경남까지 확대돼 수도권과 영남권을 아우르게 된다.

Advertisement

한화생명은 금융당국 인가 후 관련 절차를 거쳐 '애큐온캐피탈' 인수를 최종 마무리할 계획이다.

Advertisement

한편 한화생명은 이날 열린 이사회에서 계열 증권사인 '한화투자증권 유상증자 참여'도 의결했다. 출자는 한화생명의 100% 자회사인 한화자산운용과 각각 2500억원씩 출자한다. 이번 자본 확충은 종합금융투자사업자(종투사) 지정을 통한 본원 경쟁력 강화가 목적이다.

Advertisement

한화투자증권이 종투사 지정으로 경쟁력을 강화할 경우, 생명이 직·간접적으로 보유하는 증권 지분을 통한 투자수익 제고는 물론, 사업·투자 포트폴리오 다각화 및 시너지 확대 등의 효과를 기대할 수 있다.

한화생명 관계자는 "이번 투자는 보험을 넘어 종합금융그룹으로 도약하기 위한 중요한 전환점"이라며 "보험·증권·자산운용·여신금융을 아우르는 한화금융의 밸류체인을 바탕으로 고객에게 더 폭넓은 금융 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com