홍수로 잠긴 도로에 관 6개 '둥둥'…"안에 시신은 없겠지?"

사진출처=SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 홍수로 도로가 물에 잠긴 태국의 한 지역에서 관 여러 개가 물살을 타고 떠내려가는 모습이 포착돼 충격을 주고 있다.

아마린TV 등 현지 매체들에 따르면 최근 태국 동부 라용주 클랭 지역에서 침수된 도로를 따라 관 여러 개가 물에 떠내려가는 모습이 담긴 영상이 SNS를 통해 확산됐다.

영상에는 탁한 갈색의 물이 도로를 뒤덮은 가운데 여러 개의 관이 물 위에 떠서 이동하는 모습이 담겼다. 영상에 잡힌 관은 모두 6개로, 두 명의 남성이 구명조끼를 입은 채 물속에서 관이 더 멀리 떠내려가지 않도록 막으려는 모습도 포착됐다.

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해당 영상은 이후 여러 온라인 커뮤니티와 SNS로 퍼지면서 관심을 끌었다.

다만 관들이 정확히 어디에서 떠내려왔는지와 침수 과정에서 어떻게 도로까지 나오게 됐는지에 대한 구체적인 경위는 확인되지 않았다.

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또한 관이 실제 장례에 사용된 것인지, 혹은 판매나 보관을 위해 준비돼 있던 제품인지는 알려지지 않았다.

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영상이 확산되자 태국 네티즌들은 "시신은 없겠지. 판매 중인 관이 떠밀려 나온 것 같다", "장례식장에서 나온 것이라면 이미 난리가 났을 것" 등의 반응을 보였다. 일부 네티즌은 "집까지 무사히 배달됐다"는 식의 농담 섞인 댓글을 남기기도 했다.

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한편 태국에서는 지난 16일 이후 전국 41개주가 홍수 피해를 입어 20명 이상이 사망하고, 1만명이 넘는 이재민이 발생했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com