소아응급의학회 "진료 중 응급센터 압수수색, 환자 안전 위협…수사 방식 재고해야"

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 소아응급센터에서 치료를 받던 환아가 사망한 사건과 관련해 수사기관이 진료가 진행 중인 응급의료 현장에 압수수색을 실시하자 대한소아응급의학회가 우려를 표명했다. 학회는 수사 자체에는 성실히 협조하겠지만, 응급환자 진료가 이뤄지는 현장에서의 압수수색은 다른 환아들의 안전과 응급의료체계를 위협할 수 있다며 수사 방식의 재검토를 촉구했다.

대한소아응급의학회(이하 학회)는 1일 성명을 내고 "9월 30일 수사기관이 한창 진료가 이어지고 있던 소아응급센터 현장에 압수수색 영장을 집행한 사태에 대해 심각한 우려와 참담함을 표하지 않을 수 없다"고 주장했다.

앞서 청색증 증상으로 소아응급센터에 내원해 치료를 받던 환아가 사망하는 안타까운 사건이 발생했다. 학회는 성명을 통해 숨진 환아의 명복을 빌고 유가족에게 위로를 전하면서 "응급실 의료진 역시 무거운 슬픔과 비통한 마음을 안고 있다"고 밝혔다.

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그러면서도 학회는 진료가 계속되는 응급실에서 이뤄진 압수수색이 또 다른 응급환자의 진료에 영향을 줄 수 있다는 점을 문제로 제기했다.

학회는 "소아응급센터는 수초의 지체로도 아이의 생사가 엇갈리는 특수 진료 구역"이라며 "갑작스러운 수사 인력의 방문과 현장 집행 과정은 필연적으로 현장 의료진의 주의를 분산시키고 진료 흐름을 저해할 수 있다"고 주장했다.

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특히 응급처치를 기다리는 다른 중증 환아의 치료가 지연되거나 안전사고로 이어질 가능성을 우려했다. 학회는 응급실이라는 공간의 특성을 고려할 때 수사기관 역시 환자 진료와 안전을 최우선으로 고려해야 한다고 강조했다.

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학회는 의료진의 진료 결과만을 놓고 형사적 책임을 전제하는 수사 관행에 대해서도 우려를 나타냈다.

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소아 중증질환은 의료진이 최선을 다해 치료하더라도 질병의 진행 속도와 중증도에 따라 회복이 어려운 경우가 있다는 것이 학회의 설명이다. 학회는 "생명을 살리고자 위험을 무릅쓴 최선의 진료 결과를 두고 현장 의료진을 마치 잠재적 범죄자처럼 대하는 관행이 반복된다면 이미 벼랑 끝에 서 있는 대한민국 소아응급의료 현장을 지킬 의료진은 더 이상 남아있지 않을 것"이라고 지적했다.

전자의무기록(EMR) 시스템을 고려할 때 압수수색의 필요성과 방식에 대해서도 문제를 제기했다.

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학회는 현대 의료기관의 전자의무기록이 작성·수정·조회 이력을 기록하고 있어 사후적인 자료 확인이 가능하다며 "수사에 필요한 자료는 통상적인 절차와 임의제출을 통해 객관적이고 충분하게 확보할 수 있다"고 밝혔다.

이어 "수사에 성실히 협조해 온 병원과 의료진을 상대로 굳이 압수수색 영장을 앞세운 것은 수사의 비례성과 최소 침해 원칙을 벗어난 과도한 조치"라고 주장했다.

다만 학회는 이번 사건에 대한 사실관계 규명이나 수사 자체를 반대하는 것은 아니라는 입장이다. 학회는 "회원들은 투명하고 객관적인 사실 규명에 언제든 성실히 협조할 것"이라면서도 "환아들의 생명을 다루는 현장의 진료권을 훼손하고 진료를 위축시키는 수사 방식은 재고돼야 한다"고 밝혔다.

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대한소아응급의학회는 수사기관과 사법기관을 향해 응급의료 현장의 특수성과 환자 안전을 고려한 법 집행 기준을 마련해 달라고 요청했다.

학회는 "응급 진료 현장의 특수성과 환자 안전을 최우선으로 고려하는 성숙한 법 집행 기준을 마련해 줄 것을 강력히 요청한다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com