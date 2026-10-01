"차 안에서 남녀가 성행위" 차량에 불붙인 60대, 알고 보니…

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 차량 안에서 남녀가 성행위를 하고 있다고 착각한 60대 남성이 해당 차량에 불을 지른 혐의로 기소됐다.

체포된 남성은 약물 검사에서 양성 반응을 보인 것으로 전해졌다.

시나르 하리안 등 현지 매체들에 따르면 말레이시아 쿠알라룸푸르 체라스 지역에서 주차돼 있던 차량에 화재가 발생했다.

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출동한 소방대가 화재를 간신히 진압했고, 경찰은 다음날 62세 남성을 방화 혐의로 체포했다.

남성은 당시 외국인 남성과 여성이 차량 안으로 들어가 성적인 행동을 하는 모습을 봤다고 주장했다. 이후 남성은 차량 아래쪽에 인화성 물질을 던져 불을 낸 것으로 조사됐다. 하지만 해당 차량 안에는 아무도 없었다.

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이에 경찰은 수상하다고 여겨 약물검사를 진행했고, 소변에서 마약 성분이 검출됐다.

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현재 남성은 구치소에 수감돼 있으며, 첫 재판은 오는 10월 26일로 예정됐다.

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경찰은 "남성이 차량 안에서 남녀가 성적인 행동을 하고 있다고 생각한 것은 실제가 아닌 불법약물 투여로 인한 환각이었을 것"이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com