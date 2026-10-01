"비만주사 맞은 사람, 손발톱 빠지는 증상 4배↑…탈모는 2배 이상"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 비만과 당뇨병 치료에 사용되는 GLP-1 계열 약물을 사용하는 사람에게 손발톱이 빠지는 증상이 비사용자보다 4배 이상 많이 나타났다는 해외 연구 결과가 나왔다. 또한 손발톱 변색과 모발 감소, 두피의 가려움·홍반 등 피부와 모발 관련 증상도 약물 사용자에서 더 흔한 것으로 파악됐다.

프랑스·미국·브라질·멕시코 등에서 모집한 GLP-1 수용체 작용제 사용자 575명과 제2형 당뇨병이나 비만이 있지만 해당 약물을 사용하지 않은 1329명을 비교한 결과 이 같은 차이가 확인됐다. 연구 결과는 오스트리아 빈에서 열리고 있는 유럽피부과학·성병학회(EADV) 2026년 학술대회에서 발표됐다.

연구에서 손발톱이 손발톱 바닥에서 분리되는 '조갑박리' 증상은 GLP-1 계열 약물 사용자에서 39%가 보고했다. 비교군에서는 9%로, 약물 사용자에서 4배 이상 많았다.

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손발톱 이상을 한 가지 이상 경험했다고 답한 비율도 약물 사용자에서 66%로 나타났다. 약물을 사용하지 않은 비교군은 53%였다. 손발톱 변색 역시 약물 사용자에서 46%로 비교군의 17%보다 높았다.

연구진은 단순히 체중이 줄어든 결과만으로 이러한 차이를 설명하기는 어렵다고 분석했다. 체중을 감량한 사람만 따로 비교했을 때도 GLP-1 계열 약물 사용자에게서 손발톱 문제가 더 많이 나타났기 때문이다.

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연구진은 빠른 체중 감소 과정에서 영양 섭취가 줄어들거나 신체가 스트레스를 받는 것이 손발톱 변화에 영향을 미칠 가능성을 제시했다. 손발톱을 구성하는 케라틴 형성에 필요한 철분, 아연, 비오틴 등 미량영양소가 부족해질 가능성도 거론됐다.

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같은 참가자를 대상으로 진행한 별도의 분석에서는 모발과 두피 증상 역시 GLP-1 계열 약물 사용자에서 더 많이 나타났다.

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비정상적인 탈모나 모발 빠짐을 경험했다고 답한 비율은 약물 사용자에서 50%, 비교군에서 34%였다. 모발의 양이나 밀도가 줄었다고 답한 비율은 각각 42%와 19%로 나타났다. 약물 치료를 시작한 뒤 탈모가 발생했다고 답한 경우도 약물 사용자에서 26%, 비교군에서 12%로 차이가 있었다. 두피 홍반은 약물 사용자에서 약 3배 흔하게 보고됐다.

특히 탈모가 단독으로 나타나는 경우는 많지 않았다. 탈모를 경험한 사람 상당수가 두피 가려움이나 홍반, 각질 등 다른 두피 증상을 함께 호소한 것으로 조사됐다. 연구진은 이러한 결과가 단순히 빠른 체중 감소에 따른 일시적인 모발 탈락뿐 아니라 두피의 염증 반응이 관여할 가능성을 보여준다고 설명했다.

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GLP-1 계열 약물은 세마글루타이드 성분의 오젬픽·위고비와 티르제파타이드 성분의 마운자로 등이 대표적이다. 이들 약물은 체중 감량 효과가 알려지면서 사용자가 크게 늘었지만, 피부·모발·손발톱에 나타나는 변화에 대해서는 추가 연구가 필요한 상황이다.

앞서 미국피부과학회 역시 GLP-1 계열 약물 사용과 관련해 모발이 가늘어지거나 손발톱이 약해지고 성장 속도가 느려지는 등의 증상이 보고될 수 있다고 설명했다. 다만 급격한 체중 감소 자체가 이러한 변화에 영향을 미칠 가능성도 함께 제시하고 있다.

연구진은 이번 결과가 GLP-1 계열 약물 치료를 중단해야 한다는 의미는 아니라고 강조했다. 손발톱 변화나 탈모, 두피 가려움·홍반 등의 증상이 나타날 경우 임의로 약물 복용이나 투여를 중단하기보다는 의료진에게 증상을 알리고 원인을 확인하는 것이 필요하다는 설명이다.

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연구진은 표준 피부과 검사와 생물학적 모니터링을 통해 변화가 언제 발생하는지, 왜 발생하는지, 그리고 가역적인지 규명하기 위해 치료 시작부터 환자를 추적하는 전향적 연구를 계획하고 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com