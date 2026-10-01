카카오, 부산서 'AI 돛 서밋 26' 성료…창업·투자 지원, 지역 AI 생태계 구축

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카카오가 최근 부산에서 진행한 컨퍼런스 '카카오 AI 돛 서밋 26'을 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다. 카카오 AI 돛 서및 26은 카카오의 AI 인재·기업 육성 추진 기구인 '카카오 AI 돛'이 개최한 첫 대규모 기술 컨퍼런스다.

카카오에 따르면 카카오 AI 돛 서밋 26은 지난달 29일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 진행됐다. 지역 AI 인재와 창업가, 개발자 등 약 800명이 참석했다. 행사에서는 카카오 그룹의 AX(인공지능 전환) 사례와 국내외 AI 기술 동향, 지역 창업가의 성장 경험 등을 공유하고, 4대 과학기술원 창업가 및 글로벌 테크 기업의 발표? 전시 등이 진행됐다. 카카오뿐 아니라 카카오모빌리티·카카오뱅크·카카오페이·카카오페이손해보험 등 주요 계열사가 각 사업에 AI를 적용한 사례도 소개했다.

카카오모빌리티는 자율주행을 기반으로 한 미래 이동 서비스의 발전 방향을 소개했고, 카카오뱅크는 금융 AI 데이터셋 구축과 AI 시스템 안정성 확보 방안을 발표했다. 카카오페이는 AI 기반 금융 검색·코칭 사례를, 카카오페이손해보험은 AI를 활용한 보험 심사 재설계 사례를 공유했다.

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지역 인재들의 창업 가능성을 확인하는 자리도 마련됐다. 4대 과학기술원과 부산·울산·경남 지역 고교 학생 등 60여명이 참여한 '랄프톤'에서는 AI 에이전트 아이디어를 제품으로 구현하고 발표하는 과정이 진행됐다. 현업 개발자와 벤처캐피털(VC) 관계자들은 멘토와 심사위원으로 참여했다.

국내 AI 기업과 글로벌 기업의 기술 교류도 이어졌다. 박성현 리벨리온 대표는 AI 반도체를 중심으로 국내 AI 인프라의 현황과 가능성을 소개했고, 김성민 오픈AI Applied AI 엔지니어는 코딩 에이전트 '코덱스(Codex)'를 활용한 소프트웨어 개발과 검증 방법을 발표했다.

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카카오가 지역 AI 생태계에 공을 들이는 것은 AI 산업의 성장 기반을 수도권에만 두지 않겠다는 전략으로 풀이된다. AI 인재를 지역에서 발굴하고 창업과 투자로 연결해 지역 산업의 AI 전환까지 이어지도록 하는 것이 카카오 AI 돛의 장기적인 목표다.

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김영덕 카카오 AI 돛 센터장은 "AI 시대에는 기술을 잘 활용하는 것뿐 아니라 현장에서 해결해야 할 문제를 발견하고 실행하는 역량이 더욱 중요하다"며 "지역의 인재와 기업, 전문가를 연결해 문제 해결 경험이 창업으로 이어지고 성장한 기업이 다시 지역의 혁신을 만드는 선순환 구조를 만들어가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com