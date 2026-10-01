"1시간 160만원" 미남과 콘셉트 화보…'잠깐의 만족' 위해 지갑 열었다

사진출처=샤오홍슈

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 남성 모델과 연인처럼 사진을 찍으며 짧은 시간 동안 '연애하는 기분'을 경험하는 서비스가 젊은 여성들 사이에서 확산하고 있다.

단순한 커플 사진 촬영을 넘어 손을 잡거나 포옹하는 등 연인 사이의 장면을 연출하고, 고객이 원하는 설정에 맞춰 '데이트' 상황까지 만들어주는 방식이다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 중국 소셜미디어에서는 남성 모델과 함께 커플 콘셉트의 사진을 찍는 서비스가 주목받고 있다. 비용은 1시간가량 촬영하는 데 약 8000위안(약 160만원)으로 전해진다.

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중국의 한 여성 블로거는 30분 동안 남성 모델 2명과 촬영하는 상품에 4520위안(약 90만원)을 지불했다면서 이마를 맞대거나 얼굴을 가까이 대는 등 연인 사이를 연상시키는 포즈를 연출했다고 전했다. 그녀는 이같은 촬영 경험을 온라인에 공개하면서 "여성 중심 서비스의 시대에 들어섰다"는 취지의 반응을 남겼다.

한 여성 고객은 3000위안을 내고 커플 화보를 촬영했다. 이 여성 고객은 남성 모델을 '남자친구'로 설정한 뒤 다툼을 벌였다가 다시 만나는 내용의 이야기를 직접 구성했다. 사진 촬영을 단순한 기록이 아니라 하나의 짧은 드라마처럼 만든 것이다.

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중국 현지 보도에 따르면 이 같은 서비스는 고객이 원하는 콘셉트에 따라 촬영 분위기도 달라진다. 순수한 연애 분위기부터 학교, 집, 카페 등 특정 공간을 배경으로 한 촬영까지 다양한 설정이 가능하다. 일부 고객은 소설이나 만화의 장면을 참고해 촬영 구성을 직접 가져오기도 하는 것으로 전해졌다.

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서비스를 제공하는 업체에 따르면 고객은 모델의 외모와 체격, 키 등을 살펴본 뒤 원하는 모델을 고를 수 있다. 업체는 모델의 키와 외모뿐 아니라 SNS 팔로워 수와 촬영에서의 표현력 등을 기준으로 모델별 비용을 책정한다고 설명했다.

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이 서비스가 등장한 배경에는 다양한 소비 목적이 있는 것으로 전해진다. 일부 여성은 단순히 잘생긴 남성과 함께 찍은 사진을 남기기 위해 서비스를 이용한다. 실제 연애 경험이 많지 않은 고객이 연애 분위기를 경험하기 위해 찾는 경우도 있고, 가족의 결혼 압박을 피하기 위해 연인과 찍은 것처럼 보이는 사진을 만들려는 사례도 있는 것으로 알려졌다. 이미 연인이 있거나 결혼한 상태에서 서비스를 이용하는 고객도 있다고 업체 측은 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com