현대차·기아, 서울시와 레벨4 자율주행 시내버스 상용화 나선다

현대차·기아와 서울시, 서울특별시버스운송사업조합이 1일 서울시청에서 '레벨4 자율주행 시내버스 상용화 및 산업 생태계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다. 박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장(왼쪽부터), 오세훈 서울시장, 김정환 서울특별시버스운송사업조합 이사장이 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차·기아가 서울시와 손잡고 레벨4 자율주행 시내버스 상용화와 관련 산업 생태계 구축에 나선다.

현대차·기아는 서울특별시, 서울특별시버스운송사업조합과 '레벨4 자율주행 시내버스 상용화 및 산업 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 1일 밝혔다.

서울시청사에서 열린 협약식에는 오세훈 서울시장과 박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장, 김정환 서울특별시버스운송사업조합 이사장 등이 참석했다.

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이번 협약은 서울시에서 자율주행 시내버스를 실증·운영해 레벨4 자율주행 시내버스 상용화 기반을 마련하는 것이 목표다. 서울시는 관련 정책 수립과 제도 개선을 지원하고 인공지능(AI) 기반 학습 데이터 공유 등을 추진한다. 서울특별시버스운송사업조합은 운수사의 자율주행 시내버스 전환과 인력·인프라 지원에 협력한다.

현대차·기아는 자율주행 시스템 탑재와 연동에 최적화된 자율주행 특화 버스를 개발·공급하고 운수사가 차량을 관리할 수 있는 관제 플랫폼을 제공한다.

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자율주행 특화 버스에는 표준화된 센서 구성과 신뢰성을 높이기 위한 이중화 부품이 적용된다. 이를 플랫폼 형태의 차체로 공급해 자율주행 개발사가 안정적인 환경에서 기술을 검증·개발하고 표준화된 데이터를 수집할 수 있도록 할 계획이다. 운수사는 운행 연속성과 운영 효율성을 높일 수 있다는 설명이다.

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자율주행 버스를 실시간으로 관리하는 전용 관제 플랫폼도 새로 구축한다. 실시간 운행 관제를 비롯해 비상상황 모니터링과 차내 위험상황 대응 등의 기능을 제공한다. 현대차·기아는 이를 통해 수집한 자율주행 서비스 운행 데이터를 서울시 버스시스템과 연동할 예정이다.

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박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장은 "이번 협약은 자율주행 기술을 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 대중교통 서비스로 발전시킨다는 점에서 의미가 크다"며 "레벨4 자율주행 시내버스 상용화가 국내 자율주행 산업의 새로운 성장 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 현대차·기아는 지난 9월 서울시의 '자율주행자동차 운송플랫폼 민간사업자' 공모에 선정됐다. 이에 따라 현대차·기아의 모빌리티 플랫폼 '셔클'을 통해 강남·상암지역에서 시범 운영 중인 자율주행 택시와 새벽동행버스 등을 이용할 수 있을 전망이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com