"보는 공연은 그만, 참여형으로 진화" 서울랜드, K고스트 이벤트 프로그램 선보여

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공연장이 축제의 장으로 변했다. K팝 음악이 나오면 아이들이 직접 무대로 나와 안무를 따라 추는 '랜덤플레이댄스' 참가자들이다. 관람형 프로그램을 참여형으로 바꾼 서울랜드의 이야기다.

1일 서울랜드에 따르면 최근 가을 시즌 'K-도파민 고스트 페스티벌'을 진행하고 있다. 페스티벌은 K팝과 귀신 캐릭터를 결합한 참여형 콘텐츠들로 구성됐다. 'K고스트 랜덤플레이댄스'가 대표적이다. 저승사자와 구미호, 마녀와 드라큘라 등으로 구성된 '고스트 댄서크루'가 K팝에 맞춰 춤을 추면 관람객도 무대에 올라 함께 춤을 춘다.

지난 5월 시작된 프로그램이지만, 최근참여 규모가 눈에 띄게 커졌다. 초기에는 오징어문방구 주변에서 진행했지만 참여자가 늘면서 서울랜드의 주요 공연장인 지구별무대로 장소를 옮겼다. 최근에는 한 회차에 수백 명의 어린이가 참여한다는 게 서울랜드의 설명이다. 아이들이 무대로 몰리는 데는 K팝 댄스가 단순한 '공연 관람'이 아니라 직접 따라 하는 놀이문화가 된 영향을 받은 것으로 보인다.

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'귀신'이라는 테마를 결합한 것도 주효했다. 저승사자나 구미호 같은 한국형 캐릭터가 아이들과 함께 춤을 추는 방식이다. 매주 토요일에는 키즈·주니어 전문 댄스 트레이닝 브랜드 '4D레이블'이 참여해 K팝 퍼포먼스도 선보인다.

춤뿐 아니라 노래와 상황극을 활용한 참여형 콘텐츠도 마련했다. 'K귀신 노래자랑'에서는 관람객이 직접 무대에 올라 노래를 부른다. 어린이뿐 아니라 성인도 참여할 수 있도록 구성했다. 'K귀신 장난전화'는 관람객을 공연의 등장인물로 만드는 방식이다. 참가자가 귀신에게 전화를 걸면 귀신이 참가자를 찾아오는 설정으로, 참가자는 실제 전화 통화를 하면서 현장에 나타난 귀신을 피해 움직여야 한다. 관객이 객석에서 상황을 지켜보는 기존 공연과 달리 참가자의 행동에 따라 콘텐츠가 진행되는 구조다.

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서울랜드 관계자는 "최근 K고스트 랜덤플레이댄스에는 매회 수백 명의 어린이들이 함께 참여할 만큼 현장의 열기가 뜨겁다"며 "K컬처를 단순히 보고 감상하는 것을 넘어 직접 춤추고 노래하고 K귀신과 소통하면서 콘텐츠의 주인공이 되어 즐기는 것이 특징"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com