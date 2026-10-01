"아가야, 바깥세상 구경해"…만삭 여배우 파격 '배 노출' 패션

사진출처=페이지식스, GC Images

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[스포츠조선 장종호 기자] 만삭인 할리우드 여배우 앤 해서웨이(43)가 임신 중에도 과감하고 세련된 패션을 선보여 화제다.

페이지식스 등 미국 연예 매체들에 따르면 앤 해서웨이는 지난 9월 30일(이하 현지시각) 미국 뉴욕에서 진행된 '더 드루 배리모어 쇼(The Drew Barrymore Show)'에 출연하면서 임신한 배가 자연스럽게 드러나는 독특한 의상을 선보였다.

그녀가 이날 선택한 상의는 반투명한 소재로 제작됐으며 가운데 부분이 마치 창처럼 열려 있어 불러온 배를 그대로 보여주는 디자인이었다. 마치 뱃속 아기에게 세상을 보여주려는 듯한 모습이었다. 또한 어깨가 드러나는 상의에 하의 역시 넉넉한 실루엣의 바지로 구성해 전체적으로 편안하면서도 우아한 분위기를 연출했다.

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액세서리는 비교적 간결하게 선택했다. 목걸이는 착용하지 않고 작은 후프 귀걸이와 여러 개의 뱅글 팔찌를 매치했다.

최근 영화 홍보 일정에서 검은색 의상을 잇달아 선보이고 있는 것도 눈에 띈다. 하루 전인 9월 29일에는 뉴욕에서 열린 영화 '베러티(Verity)' 시사회에 참석해 디자이너 프라발 구룽의 맞춤 제작 블랙 드레스를 입었다.

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이 드레스는 몸의 곡선을 따라붙는 실루엣에 반짝이는 장식이 더해져 임신한 배의 윤곽을 자연스럽게 강조했다. 여기에 다이아몬드 반지와 팔찌, 귀걸이를 착용하고 풍성하게 부풀린 헤어스타일을 연출했다.

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해서웨이는 지난 6월 남편 애덤 셜먼과의 셋째 아이 임신 사실을 공개했다. 두 사람에게는 아들 조너선(10)과 잭(6)이 있다. 임신 사실을 알린 이후 해서웨이는 행사마다 임신한 배를 강조하는 다양한 스타일을 선보이며 패션계에서도 주목받고 있다.

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현재 해서웨이는 영화 '베러티' 개봉을 앞두고 막바지 홍보 일정을 소화하고 있다. 영화는 콜린 후버의 동명 소설을 원작으로 하며, 해서웨이는 작품에서 작가 베러티 크로퍼드 역을 맡았다. 영화에는 다코타 존슨과 조시 하트넷 등이 함께 출연하며 오는 10월 2일 개봉 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com