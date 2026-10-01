레고랜드 호텔, 가을 시즌 ‘몬스터 레이스 패키지’ 300객실 한정 판매

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레고랜드 코리아 리조트(레고랜드)가 '몬스터 레이스 패키지' 예약 판매를 진행한다고 1일 밝혔다. 패키지는 300객실 한정 상품으로, 이용 기간은 10월 2일부터 11월 15일까지다.

레고랜드에 따르면 패키지는 레고랜드 호텔 테마 객실 1박과 파크 1일 이용권, 호텔 내 브릭스 패밀리 레스토랑 조식 뷔페로 구성됐다. 파크 이용권은 투숙객 전원에게 제공되며 체크인 당일 또는 다음 날 중 원하는 날짜를 선택해 사용할 수 있다. 객실당 '레고 스피드 챔피언(77259)' 제품도 제공된다.

패키지의 가장 큰 매력은 레고랜드의 '브릭 오어 트릿' 행사와 연계해 진행된다는 점이다. 레고랜드는 파크 곳곳에 레고 호박과 몬스터 장식물을 설치하고 어린이들이 참여할 수 있는 가을 시즌 콘텐츠를 운영한다.

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호텔 투숙객을 위한 프로그램도 마련됐다. 호텔 2층 어드벤처 플레이에서는 10월 한 달간 목요일부터 월요일까지 오후 6시 '몬스터 록' 공연을 진행한다. 호텔 투숙객을 대상으로 하는 프로그램이다. 레고랜드는 다양한 볼거리를 제공하기 위해 10월 매주 토요일과 10월 4일, 10월 9일(총 7차례) 오후 8시 30분부터 불꽃놀이를 진행한다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com