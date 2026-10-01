마이리얼트립, 자체 eSIM 브랜드 '마이심' 선보여

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마이리얼트립이 여행객의 통신수요를 고려, 이용 기간·용량·가격을 직접 기획한 자체 eSIM 브랜드 '마이심(Mysim)'을 선보인다고 1일 밝혔다.

마이리얼트립에 따르면 마이심은 항공·숙박·투어&액티비티를 예약한 고객에게 각각의 여행 일정에 맞춰 목적지 eSIM을 추천한다. 향후 예약과 동시에 통신 상품까지 구매할 수 있도록 서비스 영역을 넓힌다는 계획이다.

마이심의 이용 기간은 1일부터 30일까지 하루 단위로 선택할 수 있고, 데이터는 300MB부터 5GB까지 용량별 상품과 무제한 상품으로 나뉜다. eSIM을 처음 쓰는 경우에도 구매 전 마이리얼트립 앱에서 쓰고 있는 휴대폰의 지원 여부를 확인할 수 있다. 여행을 앞둔 가족이나 지인에게 eSIM을 선물하는 기능도 있다. 마이리얼트립은 마이심 출시를 기념해 10월 한 달간 마이심 전체 상품을 50% 할인 판매한다.

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마이리얼트립 관계자는 "여행 필수품인 eSIM을 여행 준비 과정에서 편리하게 구매하고 사용할 수 있도록 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com