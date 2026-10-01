웨이브, 국내 OTT 첫 'AI 시청' 도입…"골프부터 시작, 향후 적용 콘텐츠 확대"

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웨이브가 시청자가 원하는 장면을 말로 입력하면 관련 영상을 찾아 하나의 하이라이트로 만들어주는 'AI 시청' 기능을 도입했다. 국내 OTT가 이용자의 자연어 요청에 따라 특정 경기 장면을 선별해 하나의 영상으로 생성하는 서비스를 상용화한 것은 처음이다. 웨이브는 우선 골프 중계에 AI 시정 기능을 적용한 뒤 다른 장르로 확대해 나갈 계획이다.

1일 웨이브에 따르면 골프 AI 시청 서비스는 AI 영상 기술 기업 세븐미닛(7min)과 함께 출시했다. 골프 AI 시청 이용 방법은 간단하다. "오늘 베스트샷 모아줘", "7분으로 만들어줘" 등 원하는 장면, 영상 길이를 자연어로 입력하면 AI가 경기 영상에서 관련 장면을 찾아 하나의 영상으로 구성한다.

특정 선수의 플레이뿐 아니라 플레이 유형이나 경기 상황을 기준으로 장면을 골라볼 수 있다. '장타 모음', '홀인원 명장면', '벙커 탈출'처럼 요청하거나 필드 전경, 비 오는 날 경기 등 기존 경기 중계에서 쉽게 찾아보기 어려운 기준으로 영상을 구성하는 것도 가능하다.

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라이브 중계 중에는 경기 진행에 맞춰 자동으로 생성되는 'AI 하이라이트'를 제공한다. 경기가 진행될수록 하이라이트가 업데이트되며 최대 20분까지 분량이 늘어난다. 중계 시작을 놓친 시청자가 현재까지 진행된 경기의 주요 장면을 빠르게 확인할 수 있도록 한 기능이다.

웨이브는 골프 AI 시청 서비스를 시작으로 향후 적용 콘텐츠를 확대할 계획이다. 웨이브 오리지널을 비롯한 다양한 장르에 AI 시청 기술을 적용해 이용자가 콘텐츠 전체를 처음부터 끝까지 보는 방식뿐 아니라 필요한 장면을 직접 찾아보는 시청 경험을 제공한다는 설명이다.

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웨이브 관계자는 "보고 싶은 장면을 직접 요청해 나만의 방식으로 골라 보는 시청 경험의 새로운 진화를 골프 중계에서 선보이는 것"이라며 "사용성을 면밀히 검토해 다양한 콘텐츠로 AI 시청 경험을 확대해 가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com