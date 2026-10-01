현대무벡스, 금호타이어 함평 신공장 스마트 물류 구축 사업 수주

현대무벡스가 금호타이어 함평 신공장 스마트 물류 구축 사업을 수주했다.

지난 30일 금호타이어와 720억 원 규모의 물류자동화 시스템 공급 계약을 체결한 현대무벡스는 전남 함평 빛그린국가산업단지에 건설되는 금호타이어 신공장에 첨단 지능형 물류 솔루션을 2028년 10월까지 제공할 계획이다.

◇금호타이어 함평 신공장 조감도. 사진제공=금호타이어

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금호타이어 함평 신공장은 약 50만㎡ 부지에 연간 530만 본의 생산능력을 갖춘 차세대 타이어 생산기지로 조성된다. 대규모 투자를 통해 스마트 제조·물류 체계를 갖추고, 향후 단계적인 증설로 생산·품질 경쟁력을 높이는 한편, 지역경제 활성화와 고용 창출에 기여할 것으로 기대된다.

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현대무벡스는 이번 프로젝트에서 원자재부터 반제품·완제품까지 신공장 제조공정 전반의 물류를 연계·제어하는 통합 자동화 시스템을 구현한다. 자동입출고시스템(AS/RS)을 비롯해 AGV·AMR·RGV(무인이송로봇), 컨베이어 등 자동화 설비와 WMS·WCS(창고제어시스템) 등 운영·제어 SW를 연계한다. 여기에 공정 간 연속 무인 이송, 실시간 물류 추적·관리, AI 기반 물동량 예측, 최적 경로 제어 등 첨단 기술을 접목해 물류 효율을 높이는 동시에 공정 소요 시간을 단축하는 등 물류 운영 효율을 극대화하는 것이 목표다. 특히, 이번 사업은 설계부터 제작·설치, 유지·보수까지 전 과정을 '원스톱'으로 수행하는 것이 특징이다.

한편 현대그룹 핵심 계열사로 물류자동화, IT서비스, PSD(승강장안전문) 등의 사업을 영위하고 있는 이번 수주를 계기로 고객 기반을 더욱 다변화하는 동시에 금호타이어 해외거점을 비롯한 글로벌 스마트 물류 시장 공략에도 속도를 낼 방침이다. 현대무벡스는 현재 한국타이어앤테크놀로지 미국 테네시 공장 증설 프로젝트에서 약 1000억 원 규모의 스마트 물류 구축 사업을 수행하고 있고, 주요 국내외 타이어 기업의 유럽·중국·동남아 생산 거점에도 자동화 솔루션을 공급 중이다.

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현대무벡스는 "금호타이어 함평 신공장은 미래 제조 경쟁력을 이끌 핵심 생산기지"라며, "다년간 쌓은 타이어 스마트 물류 역량에 AI·로봇 등 첨단 지능화 기술을 접목해 생산성과 품질 경쟁력을 높이는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com