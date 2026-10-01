손 쉬워진 방한 관광객의 지방여행…한국관광공사, 'K-투어 패스’ 시범 운영

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외국인 관광객이 부산을 여행할 때 교통비와 관광지 입장료를 할인받을 수 있는 통합 패스가 출시됐다. 올해 처음 선보이는 '케이-투어 패스'는 외국

1일 문화체육관광부와 한국관광공사에 따르면 외국인 관광객 전용 교통·관광 통합 할인권 'K-투어(K-Tour) 패스'를 시범 운영한다. 올해 처음 선보인 케이-투어 패스는 외국인 관광객의 지역 방문 수요를 고려해 서울을 제외한 지역 중 외국인 관광객 선호도가 가장 높은 부산을 대상으로 운영한다. K-투어 패스는 '패스1'과 '패스2' 두 종류로 나뉘며, 가격은 1만5000원으로 동일한다. 가격은 같지만, 차이는 있다.

패스1은 부산으로 이동하는 외국인 관광객을 위한 1일 구간권이다. 공항철도 직통열차 요금 할인과 함께 부산으로 이동하는 철도·버스 등 광역교통 편도 요금을 최대 40% 할인받을 수 있다. 즉 서울이나 인천공항 등에서 부산으로 이동하는 과정의 교통비 부담을 줄이는 데 초점을 맞춘 상품이다.

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패스2는 여러 날 국내 철도여행을 하는 관광객을 위한 기간권이다. 코레일패스 2~5일권 혜택과 연계해 부산뿐 아니라 국내 다른 지역을 함께 여행하려는 외국인이 이용할 수 있도록 구성했다. 패스1처럼 부산 이동에 특화된 구간권이 아니라 일정 기간 철도를 이용하는 여행객을 겨냥한 상품이다.

두 패스 모두 부산 현지 관광 혜택이 공통으로 적용된다. 구매자는 부산 주요 관광지 가맹점 35곳 가운데 한 곳을 골라 무료로 이용할 수 있다. 체험시설과 카페 등 50개 제휴 가맹점에서도 다양한 할인 혜택을 받을 수 있다. 공항과 부산을 오가는 교통뿐 아니라 현지 대중교통 이용까지 가능하도록 실물 카드에 대중교통 결제 기능을 넣었다.

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패스는 온라인여행사(OTA)인 클룩과 홉앤홉(웹투어)의 모바일 앱과 웹사이트에서 구매할 수 있다. 실물 카드는 인천공항·김포공항·김해공항과 서울역·부산역 등에서 수령이 가능하다.

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한국관광공사는 K-투어 패스 시범사업을 통해 외국인 관광객의 지방 이동 장벽을 낮추고 지역 관광으로의 방문을 확대한다는 계획이다.

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박민정 한국관광공사 관광산업실장은 "교통 할인과 관광지 혜택을 결합한 K-투어 패스가 외래관광객의 지방 방문과 지역 내 이동 편의를 높일 것으로 기대한다"며 "부산 시범 운영을 시작으로 외국인 관광객의 지방관광 만족도를 높이고 지역관광 활성화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com