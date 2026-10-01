삼성전자, '갤럭시 스마트태그3' 공개…크기 무게 줄이고, 탐색거리는 확대

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삼성전자가 위치추적 기기 '갤럭시 스마트태그3'를 1일 공개했다. 전작과 비교해 크기와 무게는 줄였고, 탐색 거리는 최대 60m로 늘린 게 특징이다. 갤럭시 스마트폰뿐 아니라 아이폰에서 위치를 확인할 수 있도록 호환성도 확대했다. 삼성전저는 갤럭시 스마트태그3을 7일부터 국내를 시작으로 글로벌 시장에 순차 출시한다.

삼성전자에 따르면 갤럭시 스마트태그3은 열쇠나 가방 등 소지품이나 반려동물에 부착해 위치를 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 돕는 모바일 기기다. 전작 대비 부피를 약 35%, 무게를 약 33% 줄였다. 반면 위치를 찾는 기능은 강화했다. 스마트폰과 태그가 가까운 거리에 있을 때 사용하는 '내 근처 탐색'에 블루투스 6.0의 채널 사운딩 기술을 적용해 태그까지의 거리와 방향을 보다 정밀하게 확인할 수 있다. 지원 기기에서는 최대 60m 떨어진 곳에서도 '컴퍼스 뷰'를 통해 태그가 어느 방향에 있는지 확인이 가능하다. 전작보다 탐색 가능 거리가 약 3배 늘었다는 게 삼성전자의 설명이다.

태그에 더 가까워지면 초광대역(UWB) 기술을 활용해 위치를 보다 정밀하게 확인할 수 있다. 공원에서 잃어버린 물건을 찾을 경우 60m 이내에서는 방향과 거리를 확인하고, 20m 이내로 접근하면 UWB를 이용해 위치를 좁혀가는 방식이다.

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채널 사운딩 기반 컴퍼스 뷰는 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 S26 울트라, 갤럭시 S26 플러스 등 일부 기기에서만 지원된다. 삼성전자는 향후 지원 기기를 추가할 수 있다고 전했다.

갤럭시 스마트태그3는 갤럭시 기기와 iOS 기기 간 호환을 지원한다. 기존 스마트태그는 스마트싱스 파인드를 지원하는 갤럭시 기기 중심으로 위치 확인과 공유가 가능했지만, 이번 제품에서는 iOS 기기에서도 태그 위치를 확인하고 공유할 수 있다.

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김정현 삼성전자 MX사업부 CX실장(부사장)은 "사용자들은 여행 가방뿐 아니라 일상의 소지품과 반려동물의 위치까지 쉽고 편리하게 확인할 수 있기를 원해왔다"며 "갤럭시 스마트태그3는 다양한 사용성을 콤팩트한 디자인에 담았고 갤럭시 파인드 네트워크를 통해 정교한 위치 확인까지 가능하다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com