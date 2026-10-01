송광석 코레일네트웍스 대표 취임…"철도부터 관광까지 고객서비스 연결"

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송광석 코레일네트웍스 대표이사가 1일 취임했다. 코레일네트웍스와 코레일관광개발의 통합법인 출범과 함께 취임한 송 대표는 역무·주차 등 철도 이용지원과 철도관광·승무 서비스를 연결해 철도 이용부터 관광까지 고객서비스 경쟁력을 높이겠다는 구상이다. 통합법인은 현재 '코레일관광네트웍스(가칭)'라는 대외 명칭을 사용하고 있다. 정식 명칭은 직원 의견 수렴과 전문가 협의 등을 거쳐 연내 확정할 예정이다. 통합은 두 회사의 조직과 사업을 하나로 묶는 데 그치지 않고 각사가 보유한 고객 접점을 연결하는 데 초점을 맞출 것으로 보인다.

송 대표는 취임사에서 "이번 통합은 단순히 두 조직을 합치는 것이 아니라 각자가 쌓아온 경험과 역량을 하나로 모아 새로운 가치를 만들어가는 출발점"이라고 말했다.

다만 통합 자체보다 통합 이후 고객이 체감할 수 있는 변화가 더 중요하다고 강조하기도 했다. 송 대표는 "중요한 것은 통합 그 자체가 아니라 통합 이후 우리가 국민에게 무엇을 보여드릴 것인가"라며 "저부터 현장으로 가겠다"고 밝혔다. 직원들의 목소리를 직접 듣고 현장의 의견을 경영에 반영하겠다는 것이다.

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경영 방향으로는 안전과 고객 최우선, 양사의 역량을 결집한 사업 경쟁력 강화, 현장과의 소통 및 상호 존중의 조직문화 구축 등을 제시했다.

송 대표는 "통합법인이 단순히 규모가 커진 회사에 머무르지 않고 고객에게 더 편리하고 안전한 서비스를 제공하며 새로운 사업 기회를 만들어가는 회사가 돼야 한다"며 "안전과 고객을 최우선으로, 현장과 소통하며 철도와 관광을 연결해 새로운 가치를 만들어가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com