"밥 대신 ○○ 먹었더니" 6개월 만에 33kg 감량…"가장 싼 다이어트"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 40대 남성이 밥과 면 대신 찐 감자를 먹는 방식으로 6개월 동안 약 33㎏을 감량한 사연이 알려져 화제다.

광밍망 등 중국 매체들에 따르면 광둥성 산터우에 사는 43세 천 모씨는 최근 건강검진에서 지방간이 발견된 데다 혈압과 혈당 수치까지 정상 범위를 벗어나자 식습관을 바꾸기 시작했다. 극단적으로 식사량을 줄이는 대신 식단에 변화를 주었다.

천씨는 아침 식사로 달걀과 무가당 두유 또는 우유를 먹었다.

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점심과 저녁에는 주먹 크기의 찐 감자 한 개를 주식으로 하고 살코기, 생선, 달걀 등 단백질 식품과 녹색 채소도 함께 먹었다.

천씨는 이 같은 식습관을 3개월 동안 유지해 20㎏을 감량했고, 이후 3개월을 더 지속해 약 12.5㎏을 추가로 뺐다고 주장했다. 이로써 100㎏ 안팎이었던 체중은 6개월 뒤 68㎏ 이하까지 줄었다.

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감자의 영양학적 특성으로 보면 주식의 한 종류로 활용 가능하다.

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감자는 칼륨과 비타민 C, 비타민 B6, 식이섬유 등을 풍부하게 함유하고 있다. 다만 조리 방법에 따라 혈당 반응이 달라질 수 있다.

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천씨는 체중이 줄면서 당초 높았던 혈압과 혈당 수치가 정상에 가까워졌고 지방간도 크게 개선됐다고 밝혔다. 그러면서 "이게 가장 저렴한 체중 감량 방법"이라고 덧붙였다. 그러나 이러한 변화가 감자 섭취 자체 때문에 발생했다고 단정할 수는 없다. 체중 감량 과정에서 전체 섭취 열량과 음식 구성, 식사량 등이 함께 달라졌기 때문이다.

전문가들은 특정 식품 하나를 집중적으로 먹는 방식보다 전체적인 식사량과 영양 균형을 조절하는 게 중요하다고 조언한다.

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감자를 밥이나 면 대신 먹더라도 단백질과 채소 등을 함께 섭취하고, 감자튀김이나 감자칩처럼 지방과 나트륨이 많이 들어가는 형태는 피하는 것이 중요하다.

특히 당뇨병이나 신장질환 등 만성질환이 있거나 혈당·혈압을 조절하기 위해 약물을 복용하고 있다면 개인의 건강 상태에 따라 적절한 탄수화물 섭취량이 달라질 수 있다. 따라서 다른 사람의 감량 사례를 그대로 따라 하기보다는 의사나 영양 전문가와 상담해 식단을 조절하는 것이 바람직하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com