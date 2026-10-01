"침대 밑에 사람이?"…5성급 호텔서 남성 숨어 있다 도주

사진출처=더 타이거

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[스포츠조선 장종호 기자] 체코의 한 5성급 호텔 객실 침대 밑에 숨어 있던 정체불명의 남성이 여성 투숙객에 의해 발견돼 논란이 일고 있다.

태국 매체 더 타이거는 태국인 단체 여행객을 인솔한 관광업체 관계자 A가 SNS에 이 같은 사건을 알리며 다른 여행업체에 주의를 당부했다고 보도했다. 사건은 체코 브르노의 한 5성급 호텔에서 발생했다. 한 여성 여행객이 객실에 들어가던 중 침대 아래에서 사람의 손가락이 튀어나와 있는 것을 발견했다.

놀란 여성은 도움을 요청하기 위해 객실 밖으로 뛰쳐나갔고, 그 사이 침대 밑에 숨어 있던 남성은 객실에서 빠져나와 호텔 밖으로 달아난 것으로 전해졌다.

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여행팀은 곧바로 호텔 직원에게 상황을 알리고 다른 객실로 옮겨 달라고 요청했지만, 당시 즉각적인 객실 변경이 어렵다는 답변을 들었다고 주장했다. 호텔 측은 다음 날 오전 9시 30분쯤 관리자를 만날 수 있다고 안내했지만, 여행팀은 오전 9시에 다음 일정 때문에 호텔을 떠날 예정이었다.

여행팀은 호텔 측에 CCTV 영상을 확인해 달라고 요청하기도 했다. 일행은 직원들이 처음에는 객실에 외부인이 들어왔다는 사실을 믿지 않는 듯한 태도를 보였다고 전했다. 경찰 신고 과정에서도 호텔 측과 마찰이 있었으며, 경찰이 현장에 도착하기까지 30~40분가량 기다렸다고 관광업체 관계자 A는 주장했다.

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다만 체코 현지 매체가 경찰과 호텔 측을 취재한 결과에서는 일부 내용이 다른 것으로 확인됐다.

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현지 보도에 따르면 경찰은 사건이 실제 발생한 사실을 확인했으며, 해당 남성이 빈 객실에 들어간 것으로 파악했다.

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경찰이 현장에 도착했을 때 남성은 이미 달아난 뒤였고, 객실에서 물건이 사라지거나 도난 피해가 발생한 사실은 확인되지 않았다.

호텔 측은 앞서 객실을 사용했던 투숙객이 퇴실하면서 문을 완전히 닫지 않았고, 신원불상의 남성이 열린 문을 이용해 객실 안으로 들어간 것으로 추정했다.

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호텔 측은 사건을 통보받은 뒤 즉시 상황을 확인하고 경찰에 연락했다고 밝혔다. 경찰 역시 남성이 이미 현장을 떠났고 도난 등 피해가 확인되지 않아 추가 수사를 진행할 사안이 없었다는 취지로 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com