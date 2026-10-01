"올바른 손위생은 감염예방의 기본"…한림대강남성심병원, 체험형 감염관리 캠페인 성료

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 9월 한 달간 교직원과 환자·보호자, 내원객, 지역사회 의료기관 관계자가 함께 참여하는 제17회 감염관리 주간행사 '의료관련감염병 예방·관리 캠페인: 감염관리 GO! 실천을 더하다'를 진행했다.

이번 행사는 의료관련감염병 예방·관리의 중요성을 알리고, 의료현장과 일상에서 올바른 감염관리 수칙을 실천하는 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 감염관리실은 9월 7일부터 30일까지 체험형 프로그램과 교직원 교육, 지역사회 감염관리 실무자 교육 및 현장 견학 등을 진행했다.

특히 병원은 9월 23일 본관 1동 1층 로비에서 내원객과 입원 환자, 보호자, 교직원이 직접 참여할 수 있는 감염관리 체험 부스를 운영했다. 체험 부스에서는 ▲게임 키오스크를 활용한 의료관련감염병 예방·관리 퀴즈 ▲감염관리 포토부스 ▲올바른 손위생 교육 ▲ATP 측정기를 활용한 손위생 유기물 측정 등 다양한 프로그램을 선보였다.

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이 가운데 손위생 체험에서는 참가자가 손위생을 시행한 뒤 ATP 측정기를 이용해 손에 남아 있는 유기물 오염 정도를 직접 확인하도록 했다. 눈으로 확인하기 어려운 손위생 상태를 측정 결과를 보여줌으로써 손위생의 중요성을 보다 쉽게 이해하고 일상 속 실천으로 이어갈 수 있도록 했다.

교직원을 대상으로는 '감염관리 Check' 프로그램을 진행했다. 부서별 대표자가 손위생을 시행한 뒤 ATP 측정을 통해 손위생 상태를 확인하고, 부서 내 주요 환경 구역의 유기물 오염도도 함께 측정해 손위생과 환경관리 수준을 점검했다. 또한 의료관련감염병 예방·관리 온라인 특강과 '감염관리 실천 Bingo' 등을 운영해 교직원이 교육에서 배운 내용을 실제 업무 현장에서 실천하도록 했다.

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이번 감염관리 주간행사는 병원 내부를 넘어 지역사회 의료기관과의 감염관리 역량 강화에도 초점을 맞췄다. 서울권역 중소병원 및 요양병원 감염관리 실무자를 대상으로 항생제 적정 사용, 무균술 및 안전한 주사 실무, 의료관련감염 예방과 환경관리 등 현장에서 필요한 감염관리 교육을 실시했다. 9월 30일에는 한림대강남성심병원의 의료관련감염병 예방·관리 활동을 살펴보는 현장 견학을 진행했다.

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감염내과 이재갑 교수(감염관리실장)는 "의료관련감염을 예방하기 위해서는 의료진의 전문적인 감염관리뿐 아니라 환자와 보호자, 교직원 모두의 일상적인 실천이 중요하다"며 "특히 올바른 손위생은 감염예방의 가장 기본적인 수칙인 만큼, 이번 체험을 통해 손위생의 중요성을 직접 확인하고 생활 속에서 꾸준히 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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이동진 병원장은 "안전한 의료환경을 만들기 위해서는 병원 구성원 모두가 감염관리의 중요성을 인식하고 지속적으로 실천하는 문화가 정착돼야 한다"며 "앞으로도 체계적인 감염관리 활동을 강화하고 지역 의료기관과 감염관리 교육과 경험을 공유하며 지역사회 감염예방과 환자안전에 기여하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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