롯데웰푸드, ‘의성마늘 햄복충전캠프’ 참가자 모집

제공=롯데웰푸드

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롯데웰푸드의 대표 육가공 브랜드 '의성마늘'이 출시 20주년을 기념해 '의성마늘 햄복충전캠프, 함께라서 햄복캠' 참가자를 모집한다.

올해로 15회째를 맞은 이번 캠프는 10월 24일부터 25일까지 1박 2일간 경북 의성군에서 진행된다.

캠프 이름도 가족 캠프에서 '햄복충전캠프'로 변경됐으며, 진행 시기도 여름에서 가을로 변경하고, 참가 대상을 확대해 가족뿐 아니라 친구, 동료 등 가까운 사람과 함께 누구나 신청할 수 있다.

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캠프에서는 마늘 심기 체험, 미니 운동회, 공연, 바비큐 등 다양한 프로그램과 함께 숲멍, 낮잠존, 싱잉볼, 요가 등 자연 속에서 휴식과 재충전을 즐길 수 있는 프로그램을 선보인다.

모집 인원은 최대 100명으로 신청은 10월 11일까지 롯데웰푸드 공식 인스타그램에 안내된 신청 링크를 통해 가능하며, 당첨자는 10월 15일 개별 안내될 예정이다.

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캠프 참가자로 선정되지 않은 신청자에게도 추첨을 통해 총 222명에게 '의성마늘 통살구이', '롯데리아 리아 불고기' 등 다양한 리워드를 제공한다.

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한편 롯데웰푸드는 의성마늘 출시 20주년을 맞아 '스물스물, 햄복이 퍼진다' 브랜드 캠페인을 전개하며 젊은 세대와의 소통을 강화하고 있다.

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실제로 지난달 18일과 19일에 서울 광화문과 홍대 인근에서 진행한 이동식 팝업스토어에는 일평균 약 1천7백 명이 방문하는 등 2030세대의 큰 관심을 끌기도 했다.

롯데웰푸드 관계자는 "올해는 가족뿐 아니라 친구, 동료 등 소중한 사람들과 함께 특별한 추억을 만들 수 있도록 캠프의 문을 넓혔다"며 "자연 속에서 편안하게 쉬고 즐기며 함께라서 햄복한 시간을 보내길 바란다"고 말했다.