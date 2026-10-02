퓨젠바이오, 전도연과 함께한 ‘세포랩’ 신규 캠페인 공개

Advertisement

Advertisement

세포랩(cepoLAB)이 브랜드 뮤즈 전도연과 함께한 신규 TVC를 공개하고 브랜드 커뮤니케이션 강화에 나선다.

퓨젠바이오(대표 김윤수)가 전개하는 프리미엄 바이오 화장품 브랜드 세포랩(cepoLAB)은 전도연 배우를 모델로 한 '세포랩 바이오제닉 에센스'의 신규 광고 캠페인을 최근 공개했다.

'초기초 소개편', '기초 전에 세포랩편', '기초를 살리는 세포랩편' 등 총 3편으로 구성된 이번 광고 캠페인은 '피부 본연의 힘'을 기르는 데 집중하는 세포랩의 브랜드 철학을 '초기초(初기超)'라는 키워드를 통해 풀어낸 것이 특징이다.

Advertisement

첫 공개된 '초기초 소개편'은 화면을 꽉 채울 만큼 클로즈업된 전도연의 얼굴과 그녀 특유의 질감이 풍부한 음성, 그리고 동음이어(同音異語)의 두 한자어 '初(처음 초)'와 '超(뛰어날 초)'의 그래픽을 활용해 '처음이 뛰어남을 만든다'는 브랜드 메시지를 감각적으로 표현하고 있다. 특히 전도연의 군더더기 없이 절제된 표정과 깊이 있는 눈빛이 '본질'에 집중하는 세포랩의 브랜드 이미지를 직관적으로 전달한다는 평.영상 후반부에는 세포랩의 대표 제품인 '세포랩 바이오제닉 에센스'와 함께 '처음이 뛰어남을 만든다'는 카피를 배치해 브랜드 메시지와 제품의 연결성을 높였다.

세포랩의 '초기초' 철학은 화장품 오랜 시간 건강 문제의 근본 원인을 탐구해 온 퓨젠바이오의 바이오 연구에서 출발했다. 당뇨병과 항노화 분야를 연구하며 세포의 대사능력 저하가 노화와 건강 문제의 배경이 될 수 있다는 점에 주목해 온 회사가 세포 대사능력 개선과 항당화 연구를 피부 건강 분야로 확장하면서 탄생한 것이 세포랩 브랜드다.

Advertisement

세안 직후 가장 먼저 사용하는 프리케어 에센스로 유명한 세포랩 바이오제닉 에센스는 인체 유해 성분을 배제한 클린 뷰티 제품이다. 바이오 신물질 '클렙스(CLEPS)'를 92.8% 고함량 함유하고 있으며, 인공 색소와 향료, 화학방부제를 사용하지 않고 전성분을 5가지로 최소화한 것이 특징이다.

Advertisement

전도연 배우는 "처음에는 화장품 바르기 전에 먼저 사용하는 제품이라고 해서 좀 생소했는데, 직접 사용해보니 왜 가장 먼저 세포랩을 바르는지 알겠더라"며, "이제는 자연스럽게 세포랩으로 시작하고 스케줄이 없는 날에는 세포랩만 바르고 쉬기도 한다, 무언가를 더하기보다는 좋은 시작을 챙기는 게 새로운 스킨케어 루틴이 됐다"고 세포랩에 대한 애정을 드러냈다.

Advertisement

이어, "익숙했던 아름다움의 시작을 새로운 시선으로 바라본다는 것이 세포랩만의 특별함"이라며, "좋은 시작이 만드는 좋은 변화를 세포랩을 통해 경험해보시길 바란다"고 말했다.

한편 세포랩 관계자는 "'너의 화장품은 죄가 없노라'는 카피로 유명한 김혜자 배우와의 첫번째 광고 캠페인을 통해 진정으로 아름다워지려면 '화장품보다 먼저 피부가 바뀌어야 한다'는 피부 구원의 메시지를 전달했고, 김민하 배우와 함께한 두번째 캠페인에서 '내 안에서 깨어나는 타고난 피부 능력'의 중요성을 강조하는 데 주력했다면, 전도연 배우와 함께하는 이번 세번째 캠페인에서는 피부 건강의 본질에 천착해온 세포랩의 브랜드 철학을 '초기초'라는 핵심 키워드로 압축해 전달하고자 한다"고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com