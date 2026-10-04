"운동은 했지만…" 여성의 노화를 앞당기는 '5가지' 습관

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 나이가 들수록 건강하게 늙기 위해서는 단순히 체중이나 외모만 관리해서는 부족하다. 하루 대부분을 앉아서 보내거나 운동을 지나치게 하면서 단백질 섭취를 소홀히 하는 생활습관, 술을 당연한 사교 활동으로 생각하는 습관 등이 장기적인 건강에 영향을 줄 수 있다는 지적이 나왔다.

미국 매체 뉴욕포스트는 맞춤형 진료 서비스를 제공하는 파슬리헬스(Parsley Health)의 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 로빈 버진의 조언을 바탕으로 여성들이 무심코 반복하기 쉬운 건강관리 실수 5가지를 소개했다.

첫 번째는 운동을 한 번 했다는 이유로 하루 대부분을 앉아서 보내는 습관이다.

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미국 질병통제예방센터(CDC)는 성인에게 일주일에 중강도 신체활동을 최소 150분 하고, 근력운동도 주 2회 이상 실시할 것을 권고한다. 하지만 일주일에 몇 차례 운동한다고 해서 나머지 시간을 장시간 앉아서 보내도 괜찮다는 의미는 아니다.

중요한 점은 운동량과 별개로 앉아 있는 시간을 줄이는 것이 필요하다는 것이다. 식사 후 짧게 걷거나 가까운 거리는 계단을 이용하고, 업무 중에도 주기적으로 자리에서 일어나는 등 일상생활 속 움직임을 늘리는 방법이 도움이 될 수 있다.

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두 번째는 운동량에 비해 단백질 섭취가 부족한 경우다.

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체중 감량에 지나치게 집중하면서 식사량을 줄이고 유산소 운동만 많이 하는 경우 근육량을 충분히 유지하기 어려울 수 있다. 버진은 중년 여성의 건강관리 목표가 단순히 체중계 숫자를 낮추는 데 머물기보다는 근육을 포함한 제지방량을 유지하는 방향으로 바뀔 필요가 있다고 설명했다.

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근육은 단순히 몸매를 결정하는 조직이 아니다. 혈당 조절과 신진대사, 뼈 건강, 균형감각과 이동 능력 등 나이가 들수록 중요한 신체 기능과 관련이 있다.

세 번째는 술을 사회생활의 일부라는 이유로 여기는 것이다.

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술은 나이가 들수록 신체가 처리하는 방식에도 변화가 생길 수 있다. 특히 중년 여성에게는 수면의 질이나 안면홍조 같은 갱년기 증상, 기분 변화, 대사 건강 등에 영향을 줄 수 있다는 지적이 있다.

버진은 술이 수면 구조와 회복을 방해할 수 있고 암 위험과도 관련이 있으며, 중년 여성들이 흔히 경험하는 수면 장애와 안면홍조, 대사 건강 문제 등을 더욱 어렵게 만들 수 있다고 설명했다.

따라서 '적당히 마시면 괜찮다'는 생각만으로 자신의 음주 습관을 무조건 안전하다고 판단하기보다는 음주 빈도와 양, 수면과 건강 상태 등을 함께 살펴볼 필요가 있다.

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네 번째는 자신의 건강 기준치를 제대로 모르는 것이다.

건강 상태는 증상이 나타난 뒤에야 확인하는 것이 아니라 평소 수치를 추적하는 것이 중요하다. 혈압을 비롯해 혈당과 콜레스테롤, 중성지방 등 혈액검사 수치와 철분 상태, 체성분 등을 자신의 평소 상태와 비교해 보는 방식이다.

예를 들어 혈압이나 혈당, 콜레스테롤 수치가 조금씩 변화하더라도 당장 특별한 증상이 나타나지 않을 수 있다. 그러나 시간이 지나면서 이러한 변화가 건강 문제로 이어질 가능성이 있기 때문에 자신의 평소 수치를 알아두면 변화를 파악하는 데 도움이 된다.

마지막으로, 몸에 이상 증상이 나타날 때까지 건강관리를 미루는 습관이다.

많은 만성질환은 상당 기간 뚜렷한 증상 없이 진행될 수 있다. 따라서 특별히 아픈 곳이 없다는 이유만으로 건강하다고 단정하기보다 정기적인 건강검진과 생활습관 관리를 통해 위험요인을 확인하는 것이 중요하다.

그렇다고 건강한 노화를 위해 값비싼 보충제나 최신 기기를 끊임없이 구입해야 한다는 의미는 아니다. 오히려 기본적인 생활습관을 꾸준히 관리하는 것이 중요하다.

규칙적으로 몸을 움직이고 근육을 유지하며 충분한 영양을 섭취하고, 음주를 줄이고, 혈압과 혈당·콜레스테롤 등 주요 건강지표를 정기적으로 확인하는 것이 기본이다.

버진은 장수 자체에 집착하기보다 앞으로 수십 년 동안 사용할 근육과 뼈, 대사 건강, 심혈관 건강을 미리 관리하는 것이 중요하다는 취지로 강조했다.

결국 건강한 노화는 어느 날 갑자기 시작되는 것이 아니다. 30대와 40대부터 하루 종일 앉아 있는 시간을 줄이고 근력운동과 단백질 섭취를 챙기며, 음주와 건강검진을 관리하는 작은 습관을 쌓는 것이 이후의 건강 상태에도 영향을 줄 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com