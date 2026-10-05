국감 앞두고 또 불거진 Sh수협은행 '보이스피싱 피해 논란'…연임 도전 신학기 행장 '소비자보호 강화' 무색?

올해 국정감사를 앞두고 Sh수협은행의 보이스피싱 관련 소비자보호 문제가 또다시 도마에 올랐다. 계좌가 보이스피싱에 활용된 피해 건수는 감소세를 보이고 있지만 피해금액 회수율이 낮고 예방 서비스 이용률 등에서도 개선이 필요하다는 지적이다. 일각에서는 신학기 수협은행장의 연임 여부가 논의되는 상황에서 소비자보호와 내부통제 성과가 또 하나의 점검 대상이 될 수 있다는 관측이 나온다.

◇수협은행 외관. 사진제공=Sh수협은행

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피해 건수는 감소세…건당 피해 금액은 오히려 늘어

최근 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 이양수 의원(국민의힘)이 수협은행으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2021년부터 올해 8월까지 수협은행에서 발생한 보이스피싱 피해는 995건, 피해금액은 222억4279만원으로 집계됐다. 이 가운데 회수된 금액은 77억7054만원으로 회수율은 34.9%에 그쳤다.

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피해 건수 자체는 감소하고 있다. 2023년 264건에서 2024년 177건, 지난해 127건으로 줄었다. 그러나 건당 평균 피해액은 같은 기간 약 2152만원에서 2676만원, 3526만원으로 증가했다. 올해 1~8월 피해금액은 27억3111만원으로, 이 가운데 60대 이상 피해액이 19억7475만원으로 72.3%를 차지해 고령소비자 보호 강화 필요성이 제기됐다. 여신거래 안심차단 서비스 이용률도 과제로 꼽힌다. 전체 고객 대비 가입률은 지난해와 올해 모두 0.18% 수준이다. 올해 들어 수협은행이 해당 서비스 가입을 독려한 활동도 8월까지 한 차례도 없었던 것으로 나타났다.

수협은행의 보이스피싱 대응 문제는 올해 처음 제기된 것은 아니다. 지난해 국감에서는 서천호 의원(국민의힘)이 2021년부터 2025년 7월까지 수협은행에서 800건의 보이스피싱 피해가 발생해 피해금액이 174억873만원에 달했다고 지적했다. 회수금액은 76억7829만원으로 회수율이 43.7%에 머물렀다. 2024년 국정감사에서도 임호선 의원(더불어민주당)이 수협의 보이스피싱 대응체계를 지적했다. 당시 임 의원은 2021년 15억원이었던 수협은행 누적 피해금액이 2024년 9월 기준 52억원으로 늘었다고 지적하고, 이상거래 탐지 시나리오가 시중은행보다 부족하다고 질책한 바 있다. 당시 수협은행의 이상거래 시나리오는 119개로, 농협은행 162개 등에 못 미치는 것으로 나타났다.

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수협은행은 이에 대응해 피해의심거래계좌 모니터링과 비대면 거래 안면인식 등을 강화하고 경찰과 보이스피싱 예방 캠페인을 진행하는 등 금융소비자 보호 활동을 이어왔다. 신 행장 역시 2024년 11월 취임 이후 예방 캠페인에 직접 참여하는 등 소비자보호 활동을 진두지휘했지만, 보이스피싱 피해 건수 감소에도 불구하고 고액 피해와 낮은 피해금 회수율, 고령층 피해 집중 등은 여전히 과제로 남게 됐다.

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◇신학기 수협은행장. 사진제공=Sh수협은행

실적 개선·비은행 확장에도 연임 '불투명'…6일 행추위 회의 재개

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오는 11월 17일 임기가 만료되는 신학기 행장은 실적 개선과 비은행 사업 확대 등을 내세워 연임에 도전하고 있다. 수협은행의 올해 상반기 세전 당기순이익은 2034억원으로 전년 동기보다 3.6% 증가했고 총자산은 70조원으로 확대됐다. 지난해에는 트리니티자산운용을 인수해 Sh수협자산운용을 출범시켰으며, 상상인증권 인수도 추진 중이다.

그러나 연임 여부는 불투명하다. 수협은행 행장추천위원회는 지난달 22일 최종 후보를 결정하지 못했다. 신 행장과 이형주 금융정보분석원(FIU) 원장이 각각 3표와 2표를 얻은 것으로 알려졌지만, 최종 후보가 되려면 5명의 행추위원 가운데 4명 이상의 동의가 필요하다. 행추위는 오는 10월 6일 회의를 재개할 예정이다.

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금융권 안팎에서는 신 행장이 재임 기간 실적 개선과 비은행 포트폴리오 확대 성과를 거뒀지만, 소비자보호와 내부통제 분야에서는 여전히 과제가 남아 있다는 평가가 나온다.

수협은행 관계자는 "2024년 12월 대법원 판례에 따라 투자사기가 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법(전기통신금융사기 특별법)'에 의한 피해구제에 해당돼 피해 건수와 금액이 증가할 요인이 발생했음에도 당행은 피해 건수와 금액이 감소했다. 새로운 보이스피싱인 투자사기를 제외하면 당행을 통한 피해 건수와 금액은 2024년 177건 47억 원에서 2025년 60건 27억 원, 2026년 8월 15건 3억 원으로 더욱 감소 추세다"고 밝혔다. 이어 "최신 사례를 반영한 강화된 문진제도 주기적 업데이트, 금융소비자 편의를 위한 비대면 피해구제 시스템 개발, 신종 피싱 신고 접수 등 금융당국의 제도 개선에 적극 동참하고 있다. 앞으로 안심차단서비스 안내를 강화하고 실효성 있는 독려 활동을 지속적으로 전개하겠다"고 덧붙였다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com