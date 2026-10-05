[경마] 한국마사회·PTKOREA, 재활·힐링승마 강습마 돌봄 봉사

PTKOREA 말(馬)로 하는 기업봉사. 사진제공=한국마사회

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한국마사회는 PTKOREA와 함께 지역사회 상생과 사회적 가치 창출을 위한 '말(馬)로 하는 기업봉사' 프로그램을 진행했다고 1일 밝혔다.

이번 봉사활동은 친환경 경영과 지역사회 기여 등 ESG 경영을 강조해 온 PTKOREA의 사회공헌 활동의 일환으로 마련됐다.

PTKOREA 본사 임직원 30여명은 지난달 11일과 18일 두 차례 렛츠런파크 서울을 찾아 장애인 재활승마와 어르신 대상 힐링승마 등에 활용되는 강습마를 돌봤다.

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임직원들은 강습마의 건강관리와 사육환경 개선을 위해 마방 내부를 청소하고 말 샤워와 솔질 등을 진행했다. 물통과 사료통을 세척하는 등 강습마의 생활환경도 정비했다.

PTKOREA 관계자는 "이번 봉사활동은 임직원들이 현장에서 사회적 책임을 함께 실천한 계기"라며 "앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 친환경·ESG 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한국마사회 관계자는 "재활·힐링승마에 나서는 강습마들을 위해 시간을 내준 PTKOREA 임직원들에게 감사드린다"며 "앞으로도 민간기업과 함께하는 말 산업 기반 사회공헌을 확대하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com