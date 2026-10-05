[경마] 한국마사회장배 승마대회 8일 개막…14종목·23개 부문 경쟁

지난해 열린 제53회 한국마사회장배 승마대회. 사진제공=한국마사회

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한국마사회는 오는 8일부터 11일까지 나흘간 과천 86·88 승마경기장에서 '제54회 한국마사회장배 승마대회'를 개최한다고 1일 밝혔다.

올해 대회는 장애물과 마장마술, 이벤트 종목 등 총 14종목 23개 부문으로 치러진다. 국내 3개 대회 예선을 통과한 우수 국산 승용마들이 출전해 올해 최고의 국산 승용마를 가린다. 마장마술 A클래스와 장애물 135㎝ 등 고난도 종목도 진행된다.

한국마사회는 올해 우수 국산 승용마와 선수에 대한 훈련지원비를 총 1억7000만원 규모로 확대했다. 대회를 통해 발굴된 우수 국산 승용마는 국제 유소년 승마대회인 'KRA컵 아시아주니어 승마대회' 출전과 해외 진출 가능성도 검토할 예정이다.

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승마와 자동차를 결합한 'RIDE&DRIVE', 장애물 높이를 단계적으로 높여 최고 높이에 도전하는 'SIX-BAR' 등 이벤트 종목도 선보인다.

대회 기간에는 '가을 달빛 승마축제'도 함께 열린다. 장제사 대회를 비롯해 말 퍼레이드와 버스킹 공연, 스틱홀스 만들기, 도심 승마체험 등이 마련되며 먹거리존과 휴식 공간도 운영된다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com