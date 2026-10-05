[경마] 한국마사회, 10년 만에 '인적자원개발 우수기관' 재인증

한국마사회가 2016년 이후 10년 만에 공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제에서 우수기관으로 선정됐다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 교육부와 인사혁신처가 공동 주최하고 한국직업능력연구원이 주관하는 '2026년 공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제(Best HRD)'에서 우수기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제는 인적자원 관리(HRM)와 인적자원 개발(HRD) 체계가 우수한 공공기관에 정부가 인증을 부여하는 제도다. 한국마사회는 2016년 인증을 받은 이후 10년 만에 다시 우수기관으로 선정됐다.

한국마사회는 직무 중심의 인재육성 체계를 구축해왔다. 기관 특성에 맞는 19개 '전문가 상'을 수립해 맞춤형 역량 개발을 지원하고 전문직무제와 직무공모제를 도입했다. 채용 과정에서는 100% 계량화된 서류평가를 시행하고 있다.

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한국마사회 관계자는 "이번 인증은 임직원 역량 개발과 구성원이 공감하는 인사체계 정립을 위해 추진해 온 노력이 결실을 본 것"이라며 "앞으로도 임직원의 전문성을 높이고 미래 경쟁력을 갖춘 우수 인재를 육성하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com