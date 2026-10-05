[경마] 10년 전 열린 한국경마의 문…코리아컵부터 여성 기수 200승까지

제1회 코리아스프린트 경주 장면. 사진제공=한국마사회

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2016년 9월 한국경마는 여러 개의 문을 열었다. 최초의 국제초청경주와 말 테마파크가 문을 열었고, 여성 기수 최초 통산 200승 기록도 나왔다. 부산경남에서는 사람들이 경주로를 달렸다. 당시 시작된 변화가 10년간 어떻게 이어졌는지 되짚어본다.

제1회 코리아컵, 세계의 벽을 확인한 날

2016년 9월 11일 렛츠런파크 서울에서 제1회 코리아컵이 개최됐다. 1200m '코리아스프린트'와 1800m '코리아컵'으로 치러졌으며, 코리아컵 총상금은 당시 한국경마 사상 최고액인 10억원이었다.

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코리아스프린트에서는 홍콩의 '슈퍼자키'가 우승하고 한국의 '마천볼트'가 2위에 올랐다. 코리아컵에서는 일본의 '크리솔라이트'가 우승했고 한국의 '트리플나인'과 '파워블레이드'는 각각 3·4위에 머물렀다.

같은 날 당시 세계 최대 규모의 경마장 전광판 '비전127'도 처음 공개돼 현재까지 주요 경주 중계에 활용되고 있다.

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10년 뒤 코리아컵은 국제등급 G2로 승격됐다. 지난 9월 6일 제9회 대회에서는 일본의 '딕테이언'이 2연패를 달성했고 '어메이징칸'이 3위로 한국마 중 가장 좋은 성적을 냈다. 2022년 '위너스맨'이 우승했지만 세계 정상급 경주마와의 격차는 여전히 과제다.

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제1회 코리아스프린트 우승마 슈퍼자키. 사진제공=한국마사회

제1회 코리아컵 우승마 크리솔라이트. 사진제공=한국마사회

경주로 안에 문을 연 '위니월드'

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같은 달 30일 렛츠런파크 서울 경주로 안쪽에는 '위니월드'가 개장했다. 약 8만7000㎡ 부지에 7개 테마존과 60여개 어트랙션을 갖춘 말·직업 체험형 테마파크였다.

현재는 '포니랜드'로 운영되고 있다. 어린이 승마전동차 등 체험시설을 갖췄으며, 10월 가을축제에서는 세계의 말 12종을 만나는 '살아있는 말박물관' 특별전이 열린다.

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위니월드 승마학교 컨셉 공간에서 승마체험하는 아이들의 모습. 사진제공=한국마사회

김혜선, 여성 기수 첫 200승

2016년 9월 김혜선 기수는 여성 기수 최초로 통산 200승을 달성했다. 이듬해 여성 기수 최초 대상경주 우승에 이어 2024년에는 한국경마 102년 역사상 첫 여성 그랑프리 우승자가 됐다. 지난해 11월 통산 467승, 대상경주 13승을 기록하고 기수 생활을 마무리했다.

조교사로 전향한 뒤에는 올해 1월 첫 승을 거뒀다. 4월 '클리어리위너'로 루나Stakes, 9월 '라벤더크라운'으로 부산광역시 강서구청장배에서 우승하며 대상경주 2승을 기록했다.

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렛츠런파크 부산경남에서 진행된 짐승남을 찾아라 대회 모습. 사진제공=한국마사회

'짐승남을 찾아라'…경주로 위를 달린 사람들

같은 시기 렛츠런파크 부산경남에서는 남성이 아내나 여자친구를 업고 경주로 100m를 달리는 '짐승남을 찾아라' 대회가 열렸다. 우승 상금은 1000만원으로 1차 예선에 40팀이 참가했다.

이후 경주로 개방은 서울의 '경주로 마라톤'으로 이어졌다. 2022년 시작돼 매년 열리고 있으며 2023년에는 약 3000명이 참가했다. 올해는 다섯 번째 대회를 앞두고 있다.

10년 전 가을이 남긴 것

10년 전 시작된 변화들은 현재도 이어지고 있다. 코리아컵은 국제 G2로 성장했고 위니월드는 포니랜드로 이어졌다. 김혜선은 조교사로 새로운 경력을 쌓고 있으며, 경주로에는 해마다 마라톤 참가자들이 모이고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com