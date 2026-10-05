"전립선암 로봇수술 수혈률 3.3%…재입원·재수술률도 낮아"

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[스포츠조선 장종호 기자] 노원을지대학교병원(병원장 김재훈)은 비뇨의학과가 실제 전립선암 및 전립선비대증 로봇수술 환자의 임상 결과를 확인한 결과, 수혈률과 수술 후 재입원율이 비교연구에서 보고된 복강경·개복수술보다 낮은 것을 확인했다고 밝혔다.

노원을지대병원에 따르면 비뇨의학과 연구팀은 2024년 3월부터 2026년 3월까지 노원을지대병원에서 시행한 전립선암 로봇 근치적 전립선절제술(Radical Prostatectomy) 238례와 전립선비대증 로봇 단순 전립선절제술(Simple Prostatectomy) 57례 등 총 295례의 임상 결과를 확인했다.

이번 결과를 비교하기 위해 2025년 세계적 권위의 학술지 'Annals of Surgery'에 게재된 'COMPARE Study'를 참고했다. 해당 연구는 22개국 230편의 연구와 약 391만 건의 수술 사례를 종합해 수술 방법에 따른 임상 결과를 비교한 체계적 문헌고찰 및 메타분석이다.

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그 결과 노원을지대병원에서 전립선암 로봇수술을 받은 환자의 수혈률은 3.3%로 확인됐다. 이는 국제 비교연구에서 보고된 복강경 수술 5.9%, 개복 수술 11.2%보다 낮은 수치다.

즉, 노원을지대병원에서 전립선암 로봇수술을 받은 환자 100명 가운데 약 3명만이 수혈을 받은 반면 타 병원에서 시행된 복강경 수술 환자 약 6명, 개복 수술 환자 약 11명이 수혈을 받은 것으로 나타났다.

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비뇨의학과 연구팀은 수술 후 회복을 보여주는 30일 이내 재입원율에서도 낮은 수치를 확인했다. 전립선암 로봇수술 환자의 30일 이내 재입원율은 3.7%로, 국제 비교 연구의 복강경 수술 7.2%, 개복 수술 7.9%의 절반 수준이었다. 재수술률 역시 1.6%로 나타났다.

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전립선비대증 로봇수술에서도 안정적인 결과를 확인했다. 57례의 30일 이내 재입원율은 5.2%였으며, 국제 비교연구 결과보다 낮은 수준을 보였으며, 재수술은 발생하지 않은 것으로 분석됐다.

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이번 결과는 국제 연구 데이터를 단순히 인용한 것이 아니라 실제 노원을지대병원에서 전립선암과 전립선비대증 로봇수술을 받은 환자들의 임상 데이터를 기반으로 확인했다는 점에서 의미가 있다. 특히 수혈, 재입원, 재수술 등 수술 후 환자 회복과 관련된 주요 지표에서 비교적 낮은 수치를 확인했다는 점이 주목된다.

비뇨의학과 연구팀은 "수혈률과 재입원율은 수술 후 환자의 회복과 치료 과정의 안정성을 살펴볼 수 있는 주요 지표"라며 "이번 결과를 통해 노원을지대병원에서 축적해 온 전립선 로봇수술 경험과 역량을 확인할 수 있었다"고 설명했다.

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이어 "과거에는 전립선암 진단 후 서울의 대형병원을 찾는 환자가 많았지만, 이번 결과는 서울 북부 지역에서도 전립선 질환에 대한 전문적인 로봇수술 치료가 가능하다는 점을 보여주는 의미 있는 자료"라며 "앞으로도 축적된 로봇수술 경험과 임상 데이터를 바탕으로 더 안전하고 효과적인 치료를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 전립선암은 국내 남성암 가운데 발생이 빠르게 증가하고 있는 질환 중 하나이며, 전립선비대증 역시 중장년층 남성에게 흔하게 발생해 배뇨장애와 삶의 질 저하를 유발할 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com