비만, 체중계 숫자보다 건강 상태 먼저 살펴야

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 연휴를 지나고 개천절과 한글날이 이어지는 가을 연휴를 맞아 가족이나 지인들과 함께 식사하고 외식을 즐기는 시간이 많아지고 있다. 평소보다 식사량이 늘고 음주가 잦아지는 반면 활동량은 줄어들면서, 연휴가 끝난 뒤 체중계에 올라 체중 변화를 확인하는 사람도 적지 않다.

하지만 체중이 조금 늘었다고 지나치게 걱정하거나, 반대로 체중계 숫자를 줄이는 데만 집중할 필요는 없다. 중요한 것은 체중 자체보다 체지방의 분포와 허리둘레, 혈압과 혈당 등 전반적인 건강 상태를 함께 살펴보는 것이다. 서울특별시 서남병원 산부인과 김범수 과장은 "특히 비만은 단순한 체중 증가를 넘어 다양한 건강 문제와 연관된 만성질환으로, 장기적인 관리가 필요하다"고 강조했다.

우리나라에서도 비만은 더 이상 일부 사람에게만 해당하는 문제가 아니다. 질병관리청의 2024년 지역사회건강조사에 따르면 우리나라 성인 비만율은 34.4%로, 성인 3명 중 1명 이상이 비만에 해당한다. 2014년 26.3%와 비교하면 10년 사이 크게 증가한 수치다.

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세계보건기구(WHO) 역시 비만을 단순히 체중이 많이 나가는 상태가 아니라 유전적·생물학적 요인과 식습관, 신체활동, 생활환경 등이 복합적으로 작용해 발생하는 만성적이고 재발할 수 있는 질환으로 보고 있다. 비만을 개인의 의지나 자기관리 부족만으로 바라봐서는 안 되는 이유다.

◇숫자 너머의 건강 위험…복부지방과 대사증후군 주의

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비만에서 중요한 것은 체중계에 표시되는 숫자만이 아니다. 특히 복부에 지방이 과도하게 축적되면 인슐린 저항성이 증가해 혈당 조절에 영향을 줄 수 있고, 고혈압과 이상지질혈증 등 대사 이상이 함께 나타날 가능성도 높아진다. 이러한 상태가 지속되면 당뇨병과 심혈관질환 등 만성질환의 위험도 커질 수 있다.

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이런 이유로 비만은 대사증후군과 함께 살펴볼 필요가 있다. 대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 높은 중성지방, 낮은 HDL 콜레스테롤 등 여러 위험요인이 한 사람에게 함께 나타나는 상태다. 당장 특별한 증상이 없더라도 여러 위험요인이 겹쳐 있다면 앞으로의 건강을 위해 적극적인 관리가 필요하다.

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그렇다면 비만은 왜 생기는 것일까.

흔히 "먹는 것보다 덜 먹고 운동하면 된다"고 생각하지만 실제로 체중 증가는 그렇게 단순하지 않다. 식사와 신체활동뿐 아니라 유전적 요인, 수면, 스트레스, 호르몬과 대사, 복용 약물, 생활환경 등 다양한 요인이 영향을 미친다. 비슷한 생활을 하더라도 사람마다 체중이 증가하는 정도가 다른 이유다.

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김범수 과장은 "비만한 사람에게 '의지가 부족해서 그렇다'고 말하는 것은 문제의 원인을 지나치게 단순화할 수 있다. 자신의 체중이 증가한 원인과 동반질환, 생활습관 등을 함께 살펴보고 건강 상태에 맞는 관리 방법을 찾는 것이 중요하다"고 당부했다.

◇무리한 감량보다는 지속 가능한 습관 형성이 핵심

비만 관리의 기본은 건강한 생활습관이다. 특정 음식을 무조건 끊기보다는 전체적인 식사량과 구성을 살펴야 한다. 채소와 단백질, 적절한 양의 탄수화물 등을 균형 있게 섭취하고 당류와 포화지방이 많은 음식, 과도한 음주는 줄이는 것이 좋다.

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운동 역시 처음부터 무리할 필요는 없다. 걷기와 같은 일상적인 신체활동부터 시작해 자신의 건강 상태에 맞게 활동량을 조금씩 늘리고, 규칙적인 수면과 스트레스 관리도 함께 실천하는 것이 도움이 된다.

무엇보다 빠른 체중 감량에만 집중해서는 안 된다. 극단적인 식사 제한이나 무리한 운동은 일시적으로 체중을 줄일 수 있지만 지속하기 어렵고, 근육량 감소나 요요현상으로 이어질 수 있다. 얼마나 빨리 체중을 줄이느냐보다 건강을 해치지 않으면서 적정한 체중을 유지하고, 비만과 관련된 건강 위험을 낮추는 것이 더 중요하다.

◇연령별 맞춤 관리와 의학적 치료의 활용

생활습관을 개선했음에도 체중 조절이 어렵거나 비만으로 인한 건강 문제가 동반된 경우에는 의료진의 도움을 받을 수 있다. 건강 상태와 동반질환 등을 평가한 뒤 필요한 경우 약물치료 등 의학적 치료를 고려할 수 있다. 다만 비만 치료는 특정 약물 하나에 의존하기보다 식사와 신체활동을 포함한 생활습관 관리와 함께 장기적으로 이루어져야 한다.

또한 연령에 따라 비만 관리의 목표도 달라질 수 있다. 젊은 성인은 건강한 식습관과 신체활동을 통해 체중 증가를 예방하는 것이 중요하고, 중년층은 체중과 함께 혈압·혈당·콜레스테롤을 살펴야 한다. 고령층은 무조건 체중을 줄이기보다 근육량과 신체기능을 유지하면서 건강한 체성분을 관리하는 것이 중요하다.

김범수 과장은 "건강한 체중 관리는 거창한 계획에서 시작하지 않는다. 연휴 동안 늘어난 식사량을 평소 수준으로 되돌리고, 가까운 거리는 걷고, 늦은 시간의 과식을 줄이고, 단 음료 대신 물을 선택하는 것처럼 생활 속 작은 변화부터 시작할 수 있다. 중요한 것은 며칠 동안 집중적으로 실천하는 것이 아니라 지속할 수 있는 건강한 습관을 만드는 것이다"고 조언했다.

비만은 부끄러워하거나 숨겨야 할 문제가 아니다. 누구에게나 발생할 수 있는 만성질환이며, 조기에 발견하고 관리하면 건강 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 따라서 "살을 빼야 한다"는 생각에만 머물기보다 "내 건강을 어떻게 관리할 것인가"라는 관점에서 비만을 바라볼 필요가 있다.

건강한 삶의 목표는 단순히 날씬해지는 것이 아니라 오래도록 건강하게 일상을 살아가는 것이다.

김범수 과장은 "체중계 숫자에만 매달리기보다 허리둘레와 혈압, 혈당, 콜레스테롤 등 자신의 전반적인 건강 상태를 함께 살펴보자"라며 "비만이 걱정된다면 혼자서 무리한 다이어트를 시작하기보다 자신의 건강 상태를 확인하고 필요한 경우 의료진과 상담해보는 것이 좋다. 작은 생활습관의 변화와 적절한 의학적 관리를 꾸준히 이어가는 것, 그것이 비만을 건강하게 관리하고 더 건강한 일상을 만들어가는 첫걸음이다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com