58세에 아들, 60세에 딸 낳은 여성…"내 마음은 28살"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 60세의 나이에 딸을 출산한 중국 여성이 자신의 나이를 의식하지 않는다고 말해 화제가 되고 있다. 이 여성은 58세 때 아들을 낳은 데 이어 불과 2년 만에 다시 딸을 출산했다. 앞서 외동자녀를 잃은 아픔을 겪은 뒤 아이를 다시 낳기로 결심한 것으로 알려졌다. 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 허난성 주마뎬에 거주하는 60세 장 모씨는 지난 9월 17일 병원에서 제왕절개로 딸을 출산했다. 아기의 출생 체중은 약 2.8kg이며, 산모와 아기 모두 건강한 상태로 알려졌다.

이번 출산이 더욱 주목받은 것은 장씨가 불과 2년 전 같은 병원에서 아들을 출산했기 때문이다. 장씨는 2024년 5월 58세의 나이로 첫 아들을 낳았다. 당시 수술을 집도했던 의료진은 "58세에 첫 아이를 낳고 60세에 다시 출산하는 경우는 매우 드물다"고 전했다.

◇외동자녀 잃은 아픔 극복…"아이들 서로 의지하기를"

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장씨가 이처럼 늦은 나이에 다시 아이를 갖기로 한 데에는 가족을 잃은 아픔이 있었다.

장씨 부부에게는 원래 외동자녀가 있었지만 약 4년 전 자녀를 세상을 떠나보내는 아픔을 겪었다. 이후 부부는 오랜 시간 심리적 충격을 극복하는 과정을 거쳐 다시 아이를 갖기로 결정했고, 2024년 첫 아들을 얻었다.

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이어 이번에는 아들이 혼자 자라지 않고 서로 의지할 수 있는 동생이 있었으면 좋겠다는 생각에서 다시 임신을 결심했다. 장씨는 "우리가 나이가 들어도 아이들이 서로 함께할 수 있기를 바랐다"고 출산 이유를 설명했다.

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남편은 처음엔 출산을 반대했다. 아내의 연령이 높은 만큼 임신과 출산 과정에서 건강상 문제가 생길 수 있다는 점을 걱정했기 때문이다. 그러나 장씨는 남편에게 자신이 건강하다며 출산 의지를 굽히지 않은 것으로 전해졌다.

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◇부모님 장수 내력 바탕으로 완육 의지

주변의 우려 섞인 시선에도 장씨는 크게 신경 쓰지 않았다.

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장씨는 자신의 나이에 대해 "내 눈에 나는 아직 28살"이라며 건강에 대한 자신감을 나타냈다. 아버지가 100세까지 살았고, 현재 94세인 어머니 역시 시력과 청력이 좋고 혼자 계단을 오를 정도로 건강하다는 점도 건강의 근거로 들었다.

장씨는 자신 역시 부모처럼 오래 살 수 있을 것으로 생각한다며 두 아이가 성장해 학업을 마치고 성인이 될 때까지 책임지고 키우겠다는 뜻을 밝혔다.

한편 장씨의 구체적인 임신 방법에 대해서는 현지 보도에서 공개되지 않았다. 이에 따라 자연임신인지 난임 시술이나 체외수정(IVF) 등 보조생식술을 이용했는지는 확인되지 않았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com