러시아 20대 연구원 사망…'페스트 의심' 200명 격리, 미국도 상황 주시

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아 시베리아 지역 방역연구소에 근무하던 20대 여성 연구원이 원인불명으로 숨진 사고를 두고 미국 정부가 예의주시하고 있다.

일부에서는 해당 연구원이 페스트로 인한 흑사병으로 사망한 것 아니냐는 추측이 나오는 가운데 러시아 당국은 '원인 불명의 폐렴'으로 인한 사망이라는 입장이다.

흑사병은 페스트균에 감염되어 발생하는 치명적인 감염병이다. 14세기 중엽 유럽 전역을 덮친 흑사병으로 인해 약 2000만명 이상이 사망한 것으로 전해진다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 시베리아 이르쿠츠크의 방역연구소에서 일하던 28세 여성 A는 9월 25일(이하 현지시각) 실험 과정에서 폐 페스트 원인균이 들어 있던 시험관을 깨뜨렸다. 이후 몸 상태가 나빠졌고 병원에 입원했지만 10월 2일 숨졌다.

이후 페스트 감염 가능성이 제기됐다. 특히 폐 페스트는 사람 간 전파가 가능한 형태여서 당국은 접촉자 추적과 의료관찰에 들어갔다.

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현지 보도에 따르면 A와 접촉한 것으로 파악된 사람은 약 200명이며, 이 가운데 상당수가 병원이나 별도의 시설에서 관찰을 받고 있다. 병원의 입원 병동에도 격리 조치가 내려졌다. 이르쿠츠크주 당국은 접촉자들에게 현재까지 감염 증상이 나타나지 않았고 검사 결과도 음성이라고 밝혔다.

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일부 병원에서는 예방 차원의 방역 조치가 강화됐고, 해당 지역에 있는 한 공장에서는 마스크 착용 의무가 시행됐다.

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이후 당국의 설명과 일부 언론 보도 사이에 차이가 나타나면서 논란이 커지고 있다. 일부 러시아 매체와 해외 언론은 A가 페스트에 감염돼 숨졌다는 추정을 내놓고 있지만, 러시아 보건당국은 공식적으로 '원인 불명의 폐렴'이라는 표현을 사용하고 있다.

미국도 이번 사태를 주시하고 있다.

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미국 정치전문 매체 악시오스는 4일 트럼프 행정부 관계자를 인용해 백악관이 러시아에서 보고된 페스트 의심 사례와 관련 상황을 파악하고 있으며 대응 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 관계자는 행정부가 상황을 인지하고 있으며 사태를 모니터링하면서 가능한 대응 방안을 평가하고 있다는 취지로 설명했다.

한편 세계보건기구(WHO)에 따르면 페스트는 '예르시니아 페스티스(Yersinia pestis)'라는 세균에 의해 발생하는 감염병으로, 감염된 벼룩에 물리거나 감염된 조직과 접촉하는 방식 외에도 폐 페스트 환자의 호흡기 분비물을 통해 사람 사이에서 전파될 수 있다.

폐 페스트는 페스트의 여러 형태 가운데 가장 위험한 형태로 꼽힌다. 잠복기가 매우 짧을 수 있으며 발열과 오한, 두통, 근육통 같은 증상과 함께 호흡곤란이나 기침 등이 나타날 수 있다. 치료하지 않을 경우 빠르게 악화할 수 있지만, 조기에 진단해 적절한 항생제 치료를 시작하면 회복 가능성이 높다.

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WHO는 폐 페스트가 의심되는 환자를 격리하고 접촉자를 추적·관찰하는 것이 중요하다고 설명한다. 의료진에게는 적절한 개인보호장비를 사용하도록 하고, 밀접 접촉자에 대해서는 예방적 항생제 투여 등을 고려하도록 권고하고 있다.

과거 유럽을 휩쓴 흑사병 때문에 페스트라는 단어 자체가 대규모 감염병을 떠올리게 하지만, 현대에는 항생제를 이용한 치료가 가능하다. WHO 역시 조기 진단과 치료가 이뤄지면 페스트에서 회복할 가능성이 높다고 설명하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com