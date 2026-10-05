"여성 동료와 성관계 중 뇌출혈"…식물인간 된 유부남, 회사 해고 인정

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 여성 동료와 부적절한 관계 중 뇌출혈로 쓰러져 식물인간 상태가 된 40대 남성이 취업규칙 위반 이유로 해고됐다.

이에 남성의 가족이 회사에 약 7700만원의 배상을 요구했지만 법원은 회사의 해고 절차가 적법했다고 판결했다.

청두 비즈니스 데일리 등 중국 매체들에 따르면 허베이성 사허시에 거주하는 유부남 장 모씨는 2024년 1월 22일 밤 회사 여성 동료와 성관계를 갖던 중 갑작스럽게 뇌출혈 증세가 발생했다. 장씨는 병원에서 수술을 받았지만 끝내 식물인간 상태가 되었다.

Advertisement

회사는 약 한 달 반 뒤인 3월 9일 장씨의 근로계약을 해지하기로 결정했다. 회사는 장씨가 사내 기본수칙과 규정을 심각하게 위반했다는 이유를 들었다.

장씨의 어머니는 아들의 법정대리인 자격으로 노동중재를 신청했다. 병원에 입원해 있는 상황에서 근로계약을 해지한 것은 부당하다며 병가 기간 11개월의 사회보험료 납부와 질병 관련 급여, 의료보조금, 부당해고에 따른 배상금 등을 요구했다. 청구액은 모두 38만 3000위안(약 7700만원)이 넘었다.

Advertisement

그러나 회사 측은 장씨가 여성 동료와 부적절한 관계를 맺은 것이 회사 규정을 심각하게 위반한 행위라고 맞섰다. 회사 취업규칙에는 재직 중 이성 동료와 부적절한 관계를 맺은 경우 근로계약을 해지할 수 있다는 내용이 포함돼 있었던 것으로 알려졌다.

Advertisement

노동중재기관은 올해 1월 4일 회사가 장씨에게 2024년 1월 23일부터 3월 12일까지의 병가 임금으로 9764.98위안(약 200만원)을 지급하라고 결정했다. 나머지 청구는 받아들이지 않았다.

Advertisement

이에 장씨의 어머니는 다시 법원에 소송을 제기했다.

법원은 회사의 근로계약 해지가 위법하지 않다고 판단했다. 법원은 장씨가 질병으로 치료를 받고 있는 상황이었다는 점만으로 회사 규정을 심각하게 위반한 행위에 대한 책임까지 면제되는 것은 아니라고 봤다.

Advertisement

이에 따라 법원은 장씨 측이 요구한 부당해고 배상금과 의료보조금 지급 청구를 받아들이지 않았다.

다만 병가 기간의 임금에 대해서는 회사가 지급할 의무가 있다고 판단, 총 1만 1159.98위안(약 225만원)을 지급하라고 판결했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com