"항문에 변 걸린 느낌", 변비인 줄 알았는데…여성들 주로 고통

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] "변이 항문 근처에 걸려서 나오지 않는 것 같아요." "엉덩이나 회음부를 눌러야 겨우 변이 나옵니다." "질 쪽을 손가락으로 밀어 넣어야 배변이 가능해요." "심할 때는 손가락을 넣어서 변을 직접 꺼낸 적도 있습니다."

인천세종병원 외과 정성우 과장은 외과 진료실을 찾는 여성 환자들이 배변의 어려움을 호소하며 자주 털어놓는 이야기라며 대부분은 이를 '심한 만성 변비'로 여겨 오랫동안 변비약을 복용하거나 습관적으로 관장을 반복하곤 한다고 말했다.

그러나 대변이 직장까지 내려왔음에도 마지막 배출이 시원하게 되지 않는다면, 단순 변비가 아닌 '직장류(Rectocele)'를 비롯한 골반저 배변 장애를 의심해봐야 한다.

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정성우 과장은 "직장류는 항문 밖으로 조직이 튀어나오지 않아 환자들이 단순 변비로 오인하기 쉽다"며 "주로 여성에게 흔히 발생하는 대표적인 골반저질환 중 하나"라고 설명했다.

직장류는 직장과 질 사이를 지지하는 조직이 약해지면서, 직장 앞쪽 벽이 질 안쪽으로 주머니처럼 볼록하게 돌출되는 질환이다. 임신과 출산, 노화, 만성 변비, 배변 시 과도하게 힘을 주는 습관 등으로 인해 골반 하부를 지지하는 근육과 조직이 약화되면서 발생한다.

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문제는 직장류가 생기면 직장 안으로 내려온 대변이 돌출된 주머니 형태의 공간에 갇히게 된다는 점이다. 이로 인해 대변이 항문 밖으로 원활하게 배출되지 못하고 걸려 있는 듯한 배변 장애가 일어난다. 환자들이 일반적인 변비와 달리 "변이 끝에서 걸려 안 나온다"는 특이 증상을 호소하는 이유다.

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특히 겉으로 보기에는 항문 구조가 정상이고 치질이나 직장탈출증처럼 조직이 밖으로 튀어나오지 않아 질환을 자각하기가 어렵다. 이 때문에 환자들은 배변을 위해 '질 쪽이나 회음부를 손으로 압박하는' 특정 행동을 반복하며 불편을 견디는 경우가 많다.

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정성우 과장은 "직장류로 인해 대변이 머무는 공간이 생기면, 환자들은 배변을 돕기 위해 질 쪽을 눌러 돌출 부위를 받쳐주거나 회음부를 압박하게 된다"며 "이처럼 배변을 위해 손을 사용하는 행동이 반복된다면 단순 변비가 아닌 골반저의 구조적 문제를 반드시 의심해야 한다"고 강조했다.

직장류가 진단되었다고 해서 모두 수술을 받는 것은 아니다. 증상이 미약하다면 적절한 약물 치료와 식이요법, 배변 습관 교정 등 보존적 치료를 우선 시행한다.

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하지만 증상이 심하거나 보존적 치료에도 배변 장애가 지속된다면 자기공명배변조영술(MR defecography) 등을 통해 골반저와 직장의 구조 및 배변 시 움직임을 정확히 평가한 후 수술 여부를 결정한다. 수술이 필요한 경우에는 처진 직장이나 골반 장기를 정상 위치로 복원해 고정하는 수술을 진행하며, 최근에는 복강경이나 다빈치SP 단일공 로봇수술을 이용해 절개를 최소화하는 방식으로 시행된다.

정 과장은 "골반저질환 환자들은 수치심이나 부끄러움 때문에 증상을 오랫동안 숨기는 경우가 많다"며 "항문 밖으로 무언가 튀어나오지 않더라도 변이 잘 나오지 않거나, 배변 시 특정 부위를 손으로 눌러야 하고, '밑이 빠지는 듯한 느낌'이 반복된다면 전문의를 찾아 정확한 진단을 받아야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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