현대백화점, 네팔 이재민 위한 성금 3억원 전달…고객 기부 포인트 '매칭 그랜트'에 행사 수익금 추가 마련

◇지난 2일 서울 중구 해비타트 본사에서 진행된 네팔 수해 복구 성금 전달식. 현대백화점 양명성 영업전략담당 상무(사진 왼쪽)와 마희자 한국해비타트 이사장.

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현대백화점은 국제 주거복지 비영리단체인 한국해비타트에 네팔 대홍수 피해 지역 복구와 주거 시설 재건을 지원하기 위한 성금 3억원을 전달했다.

성금은 고객들의 자발적인 모금 캠페인으로 조성된 기부금에 오프라인 행사 수익금을 더해 마련됐다.

우선 지난 8월 28일부터 9월 13일까지 현대백화점그룹 통합 멤버십 H포인트 앱에서 진행한 '네팔 대홍수 긴급 모금' 캠페인을 통해 고객 1만 4266명이 보유 포인트(1포인트당 1원) 5,000만점을 기부했고, 현대백화점이 고객 기부 총액과 동일한 금액을 보태는 '매칭 그랜트' 방식으로 총 1억원을 조성했다. 여기에 지난달 4일부터 10일까지 전국 백화점과 아울렛 점포에서 '네팔 수해 구호에 함께합니다'를 주제로 패션 상품 할인 행사를 진행해 얻은 수익금 2억원을 추가로 마련했다.

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정지영 현대백화점 사장은 "일상에서 적립한 포인트를 나누고 구호 취지에 공감하는 고객들의 마음이 모여 성금을 전달할 수 있었다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com