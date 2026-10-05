시민 3만명이 함께 한 2026 코리안드림한강대축제, '통일의 빛'을 주제로 한 가을밤 불꽃쇼로 피날레

3일 뚝섬한강공원에서 열린 2026 코리안드림 한강대축제에서 라라베니또, 오케스트라, 라라베니또, 전향진, 안세권 등이 공연을 하고 있다. 사진제공=코리안드림 한강대축제 조직위

문현진 글로벌피스재단 세계의장이 2026 코리안드림 한강대축제에서 기조연설을 하고 있다. 사진제공=코리안드림 한강대축제 조직위

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3만명의 시민이 통일의 의미를 되새기며 한 마음이 됐다.

'한강의 기적을 넘어 평화와 통일로'를 주제로 한 2026 코리안드림 한강대축제가 3일 서울 뚝섬한강공원에서 열렸다. 행사에는 원코리아국제포럼에 참석한 22개국 140명의 한반도 관련 전문가와 김충환 대회장, 서인택 총괄실행위원장, 백승주 통일을실천하는사람들 상임고문, 장만순 일천만이산가족위원회 위원장, 김용인 전 대한민국재향경우회 회장, 안찬일 세계북한연구센터 이사장, 이희범 한국NGO연합 상임대표, 응천 스님(대한불교호국종 총무원장), 강철환 북한전략센터 대표, 케네스 배 뉴코리아파운데이션 인터내셔널 대표 등 국내외 각계 지도자, 시민 3만여명이 참석했다.

문현진 글로벌피스재단 세계의장은 기조연설에서 "통일은 정부만의 과제가 아니라 국민 모두가 주인의식을 갖고 실현해야 할 역사적 과업이다"라며 "통일 한국은 남북한 주민이 함께 살아가고 세계의 평화와 번영에 기여하는 나라가 되어야 한다"고 강조했다.

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이어 "북한이 통일을 부정하고 남한을 적대국으로 규정하는 상황에서 과거의 대북 접근을 반복해서는 안 된다"고 지적했다. 또 "국제환경에 맞는 통일 전략을 마련하고, 북한 주민들에게도 대한민국이 통일을 포기하지 않았다는 분명한 메시지를 전해야 한다"고 했다.

문현진 글로벌피스재단 세계의장과 출연진, 합창단이 우리의 소원은 통일 등을 합창하며 피날레를 장식하고 있다. 사진제공=코리안드림 한강대축제 조직위

김충환 대회장은 환영사에서 "분단의 현실이 아무리 험난할지라도 평화통일을 향한 우리의 신념과 의지는 결코 멈출 수 없다"며 시민들의 지속적인 참여를 당부했다.

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축제는 시민들이 통일의 의미를 직접 체험하고, 문화예술로 공감할 수 있도록 구성됐다. 체험 프로그램에서 참가한 시민들은 '가족, 사랑의 첫 교실'의 가족 온도계와 '뿌리 깊은 가족나무'의 세대별 약속카드를 통해 서로의 마음을 돌아봤다. '세계의 가족, 다른 모습 같은 마음'에서는 세계 가족문화 매칭 게임을, '함께라서 즐거운 가족놀이터'에서는 전통놀이를 즐겼다.

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'가족의 목소리'에서는 친가족 정책과 가족을 주제로 한 그림을 살펴보고, '가족에서 시작되는 코리안드림' 부스에서는 가족의 이야기와 통일을 향한 약속을 나눴다.

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2부에선 서훈 지휘자가 이끄는 그랜드필하모닉오케스트라를 비롯해 소프라노 김순영, 테너 안세권, 탈북민 가수 전향진, 스페인 출신 가수 라라 베니또, 팬텀프렌즈, 노이합창단, 역사어린이합창단 등이 무대에 올랐다.

태권쉽 영웅단이 태권도 플래시몹을 펼치고 있다. 사진제공=코리안드림 한강대축제 조직위

이어 출연진과 시민들이 '내 나라 내 겨레'와 '우리의 소원은 통일'을 함께 부르며 통일에 대한 염원을 나눴다. '통일의 빛'을 주제로 한 불꽃쇼가 한강의 밤하늘을 밝히며 축제의 막을 내렸다.

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민창기 기자 huelva@sportschosun.com