숲길에 부는 트레일 러닝 열풍…아웃도어 업계, 제품군 확대 넘어 아카데미·대회 등 체험형 마케팅 강화

도심의 아스팔트를 달리던 러너들이 새로운 코스와 경험을 찾아 산과 숲길로 이동하면서, 트레일러닝이 새로운 아웃도어 문화로 주목받고 있다.

아웃도어 업계도 트레일러닝 제품군 확대는 물론, 아카데미·대회·커뮤니티 등 체험형 마케팅을 강화하는 모양새다.

트레일러닝 관련 시장은 가파른 성장세가 이어지고 있다. 일례로 시장조사업체 모도어 인텔리전스에 따르면 글로벌 트레일러닝화 시장은 2026년 90억6000만달러 규모로 추정되며, 2031년까지 연평균 6.67% 성장해 125억1000만달러에 이를 전망이다. 특히 아시아태평양 지역은 같은 기간 연평균 7.82% 성장하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상된다. 국내 시장도 확대되는 분위기다. 신한카드 빅데이터연구소가 러닝 관련 소비와 소셜 데이터를 분석한 결과, '트레일러닝' 관련 언급량은 2023년 상반기 대비 2025년 상반기 76.2% 증가했다.

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이러한 트렌드 중심에는 2030세대의 유입이 큰 몫을 했다는 분석이다. 과거 등산이 중장년층 전용 레저로 인식됐다면 현재 트레일러닝은 힙한 아웃도어 스포츠로 변모하는 단계다. 강원도, 제주의 수려한 산세와 해안을 배경으로 달리는 모습은 SNS 숏폼 콘텐츠와 인증 문화에 익숙한 젊은 층의 취향 저격 콘텐츠로 자리잡고 있다.

다만 트레일러닝의 경우 오르막과 내리막, 돌과 흙 등 불규칙한 지형을 달려야 하는 만큼 로드 러닝과는 다른 주법과 장비 활용법이 필요하다. 이에 따라 관련 업계에서는 트레일러닝 입문자를 위한 교육·체험을 결합한 프로그램을 잇달아 선보이고 있다. 트레일러닝 제품군을 확대하는 동시에 대회와 선수단, 아카데미, 클래스, 커뮤니티 등을 통해 브랜드의 기술력과 전문성을 직접 경험하도록 하는 방식이다.

◇UTMB 현장에서 운영된 코오롱스포츠 부스 전경. 사진제공=코오롱스포츠

◇ 'UTMB 몽블랑 2026' OCC 종목에 출전한 '코오롱 애슬릿'' 안기현 선수. 사진제공=코오롱스포츠

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코오롱스포츠는 선수단과 대회를 활용해 트레일러닝 전문성을 강화하고 있다. 올해 '코오롱 애슬릿(KOLON Athletes)' 선수팀을 출범시킨 데 이어 국내에서 자체 트레일러닝 대회를 개최했으며, 오는 28~31일 부탄에서 첫 해외 트레일러닝 대회인 '코오롱 트레일 런 부탄 2026'을 개최할 예정이다. 또한 세계적인 트레일러닝 대회인 UTMB 몽블랑에도 선수단을 출전시키고 부스를 운영하며 글로벌 무대에서 전문성을 알리고 있다. 선수들의 필드 경험을 제품 개발과 연결하는 동시에 트레일러닝 제품군도 확대하면서 제품과 선수, 대회를 아우르는 방식으로 관련 시장 공략에 나섰다.

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◇'벡티브 엔듀리스 4'를 착용한 노스페이스 애슬리트팀 김지섭 선수. 사진제공=노스페이스

◇'오프트레일 울트라'를 착용한 노스페이스 애슬리트팀 김지섭 선수. 사진제공=노스페이스

노스페이스 역시 트레일러닝 제품군을 확대하는 동시에 자체 대회와 선수단을 통해 관련 문화 확산에 집중하고 있다.자체 트레일러닝 대회인 'TNF 100 코리아'를 운영하는 한편, '노스페이스 애슬리트팀'을 통해 전문 선수들을 발굴·지원하며 트레일러닝 생태계 확장에 나서고 있다. 최근에는 글로벌 노스페이스 소속 선수들의 다양한 필드 테스트를 통해 만들어진 '트레일러닝 컬렉션' 신제품을 선보이며 입문자부터 전문 러너까지 아우르는 제품군을 강화했다. 제품 판매에만 집중하기보다 대회 후원과 선수 육성을 병행하면서 실제 필드에서 축적한 경험과 전문성을 소비자에게 전달하는 데 주력하는 모습이다.

◇블랙야크 X 순토 트레일 러닝 클래스. 사진제공=블랙야크

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블랙야크는 복합문화공간인 베이스캠프 청계산점 등을 중심으로 아웃도어 아카데미 프로그램을 운영하고 있다. 지난 여름 글로벌 스포츠 시계 브랜드 순토와 함께 진행한 '블랙야크 X 순토 트레일 러닝 클래스'에서 참가자들은 청계산 일대 약 8km 코스를 달리며 업힐·다운힐 주법과 레이스 운영법 등을 익히고 스포츠 워치도 체험한 바 있다. 이달에는 놀유니버스가 운영하는 NOL과 함께 해외 아카데미 '블랙야크 X NOL 만리장성 트레일 러닝 챌린지'를 개최한다. 오는 10월 16일부터 3일간 중국 허베이성 승덕시 일대에 위치한 금산령 장성에서 진행되며, 총 100명이 참가한다.

살로몬은 서울 서촌 매장을 트레일러닝 커뮤니티의 거점으로 활용하고 있다. 정기적인 '트레일 런 클럽'을 통해 입문자부터 숙련자까지 수준별 세션을 운영하고 참가자들이 함께 산악 코스를 달리며 러닝 경험을 공유할 수 있도록 하고 있다. 제품을 판매하는 공간을 넘어 실제 스포츠 경험이 이뤄지는 장소로 매장의 역할을 확장한 것이다.

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마무트 역시 '원주 마무트 마운틴 레이스'의 타이틀 스폰서로 참여하는 한편 트레일러닝 크루인 '마무트 트레일 크루'를 운영하며 산악 러닝과 콘텐츠 제작 등 커뮤니티 기반 활동을 이어가고 있다. 대회를 통한 일회성 브랜드 노출에 그치지 않고 크루 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대하고 있다.

업계 관계자는 "트레일러닝은 단순한 제품 설명만으로는 브랜드의 전문성을 전달하기 쉽지 않아, 브랜드가 직접 코스를 운영하고 교육과 커뮤니티를 제공하는 것이 소비자와의 관계 형성에 효과적"이라며, "앞으로도 제품군 확대와 함께 대회, 아카데미, 크루 등 다양한 체험형 콘텐츠를 통해 브랜드 전문성을 전달하려는 경쟁이 이어질 것"이라고 전망했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com